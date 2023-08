โอ๊ต ปราโมทย์ พร้อมแต่ง พลอยชา ทันทีหลังธุรกิจตามเป้า ลั่นฝากสเปิร์มแล้ว

เรียกว่าตอนนี้ Lucky in game Lucky in love จริงๆ สำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดัง โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน หลังเปิดตัวคบหาดูใจกับ พลอยชา ก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้คิดไปไกลถึงแต่งงาน และเจ้าตัวยังลุยทำธุรกิจหลายตัวอีกด้วย

ล่าสุด (17 ส.ค.2566) โอ๊ต มาร่วมงาน AMERICAN EAGLE FIT IN STAND OUT ณ โซน Beacon 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัว Friends of American Eagle Thailand ได้เปิดใจว่าเรื่องแต่งพร้อมๆ มาก แถมฝากสเปิร์มไว้แล้ว แต่ขอให้ธุรกิจถึงจุดหมาย ได้ยินข่าวดีแน่นอน

“ตอนนี้เปิดบริษัทใหม่เป็นบริษัทเกม เป็นเกมโมบายเอามาเปิดในเมืองไทย เดี๋ยวเร็วๆ นี้จะมีแถลงข่าวอีกทีนึงครับ จุดเริ่มต้นมันมีตอนที่มีโรคระบาดแล้วเราอยู่บ้าน เราก็โหลดเกมมาเล่นเรื่อยๆ แล้วก็เป็นคนเล่นเกม เล่นไปเล่นมาก็มีน้องๆ มาถามว่าสนใจจะเอาเกมจากเมืองนอกมาเปิดในเมืองไทยไหม ได้คุยกันจริงๆ ผ่านมาก็น่าจะปีสองปีแล้ว คือจริงๆ ก็ไม่ได้คิดนาน เราอยากทำเพราะความสนุกและความชอบ พอเราสนุกและชอบแล้วเรื่องกำไรมันก็จะไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้ว”

“เราก็จะเอาเกมมาให้ทุกคนได้เล่นกัน จุดมุ่งหมายของเราที่ต้องเอาเกมต่างประเทศเข้ามาก่อน เพราะเกมในเมืองไทยที่ให้เราเลือกเปิดมันยังไม่เยอะ คือลึกๆ แล้วเราอยากจะให้บริษัทเราเติบโตเพื่อสนับสนุน Developer คนไทยจริงๆ แล้วดู Developer คนไทยเก่งมากๆ แต่มันขาดการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง เราอยากจะเป็นคนเจ้าหลักๆ ที่สนับสนุนคนไทยจริงๆ จะเริ่มจากเล็กๆ ก่อน ถามว่าลงทุนเยอะไหม เกมเล็กๆ มันก็หลักล้านนับได้ แต่ถ้าเกมใหญ่มันก็แตะหลัก 10 แล้วแต่ไซซ์ของเกม”

ทำหลายอย่างมาก? “คือตอนนี้อยากแยกร่างมาก เพราะว่าทำอยู่ 4 บริษัท ก็พยายามจะหาทีมงานที่เราไว้ใจได้ดูแลกันไปเรื่อยๆ ผมว่าถ้าเราไม่เริ่มมัวแต่กลัว มันจะไม่ได้เริ่มสักที แต่พอเริ่มแล้วคือผมเชื่อว่ามนุษย์คนเรา มันมีความดิ้นรนอยู่แล้ว ถ้าวันนึงถึงจุดที่มันต้องเลือกอะไร เราก็จะสามารถตัดกับมันได้ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้บริษัทมันเล็กมันก็ยังไม่ได้เกิดความเสี่ยง แต่ถ้าวันนึงมันโตขึ้นมันอาจจะมีความเสี่ยง”

แล้วต้องลดงานคอนเสิร์ตลงไหม? “คอนเสิร์ตไม่เคยลดเลยครับ ทุกวันนี้หนึ่งเดือนถ่ายรายการ 23 อีพี คอนเสิร์ตหนึ่งเดือนก็ 10 ถึง 12 งาน รวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ในปีที่ผ่านผ่านมาและที่มีอีกและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกก็ไม่เคยลดยังรับปกติเหมือนเดิม”

ยังมีเวลารับเหรอ? “มีครับมี มาเลย (เวลาไหนนอน?) ตอนนี้รับทุกอย่าง รับงาน ไม่เลือกงานไม่ยากจนอยู่แล้ว คือทุกวันนี้เราเป็นทั้งนักร้อง นักแสดง เป็นยูทูบเบอร์ รวมไปถึงนักดนตรีด้วย ฉะนั้นถ้าวันนึงบริษัทของเรามันเติบโตสามารถเข้าตลาดได้ผมอยากไปอยู่จุดนั้น ผมไม่ได้อยากรวยนะแต่ผมอยากให้โคตรคูลยั่งยืน เมื่อวันไหนที่มันไม่มีผมแล้วมันยังคงเติบโตมั่นคงในรูปแบบของมันได้ เพราะว่าเรารักน้องๆ ทุกคน รักบริษัทเหมือนที่น้องๆ รักเรา ที่เราอุ้มผ่านมันมาด้วยกัน”

เก็บเงินแต่งงานด้วยหรือเปล่า? “เรื่องแต่งงานเหรอ พรุ่งนี้ทำได้เลย ตังค์มันพออยู่แล้ว อันนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ เราก็จะตอบเหมือนเดิมว่าเราอยากมีครอบครัวแล้วอยากมีลูก เราชอบเด็กแต่เราอ่ะอยากจะอยู่ในทุกโมเมนต์ของการเติบโตของเขา ทุกวันนี้เราออกจากบ้านเช้ากลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่ง ถ้าเรามีลูกเราจะไม่ได้เห็นพัฒนาการของเขาเลย เราก็เลยโอเคว่าอยากจะมีในวันที่เราพร้อมจริงๆ ทุกวันนี้ก็เลยมีเป้าหมายที่อยากจะนำพาบริษัทของเราไปในจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้ เมื่อไปถึงวันนั้นเมื่อไหร่ข่าวดีมีแน่นอน”

“คือยังได้อยู่ผม 39 ยังไม่ 40 ผลวิจัยเขาบอกว่าผู้ชาย 30 กว่าถึง 45 ยังได้อยู่ แล้วตอนนี้ไปฝากสเปิร์มมาแล้ว อยู่ในคอนโด คอนโดผมคือมี โอ๊ต อาร์ต โบ เผือก ฝากไว้แล้ว บอกว่าไปเคาะห้องข้างด้วยนะลูกจะได้สนิทกันไว้ (หัวเราะ) ก็คือไปฝากไว้แล้ว คือวันที่ไปฝากก็คือไปถ่ายรายการด้วย ก็บอกเขาว่าเอาจริงจังไปเลย”

“คุณหมอบอกว่าที่มา 4 คนของคุณโอ๊ต ปราโมทย์ ที่แข็งแรงสุด หมอบอกว่ามันวิ่งเร็วมากเลยครับ (หัวเราะ) แล้วคุณหมอชี้หน้าคุณโอ๊ต อย่าไปมั่วซั่วนะครับ ท้องได้เลยนะครับ(หัวเราะ) ไอ้ที่แข็งแรงคือมันตัวอสุจิของเรา คือหมอไม่รู้หรอกว่าไอ้เชษฐ์ของเราเป็นยังไงบ้าง แต่ที่คัดออกมาแล้วของเรามันแข็งแรงพร้อมมีลูกเลย”

“ตอนไปทำไม่ได้อยู่ห้องเดียวกัน อยู่ห้องข้างๆ กันแต่ตอนทำคือได้ยินเสียง อืออา อืออา มีเหมือนกัน(หัวเราะ) เพราะมันต้องเปิดหนังบิลด์กันหน่อย ถ้าบริษัทลงตัวแล้วผมพร้อมมีเลยทันที กลัวแก่ไปกลัวไม่ได้เที่ยวกับลูก ไม่ได้กลัวว่าลูกจะมาเลี้ยงเราไม่ได้ ไม่ใช่นะ คือให้เขาเติบโตไปในแบบที่เขาต้องการ แต่ว่าอยากเที่ยวกัน อยากพาเขาไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยากกอดคอกินเหล้า ไปเที่ยวกันโว้ย อยากจะสนิทกับลูก”

เจ้าสาวล่ะมั่นใจแล้วใช่ไหมคนนี้? “เดี๋ยวพอตอบไปก็เป็นดิจิตอลฟุตปริ้นท์ คือเอาเป็นว่าทุกวันเนี้ยผมแฮปปี้ ถ้าเขากับเรายังแฮปปี้จนถึงวันที่เราประสบความสำเร็จก็โอเค คือในทุกความสัมพันธ์ที่เราคบ เราจริงจัง เราเจอกันเราคุยกันบ่อยๆ อยู่แล้วว่าเราวางแผนนะว่ามันจะยังไง ถ้ามีลูกจริงๆ อยากจะเรียนที่ไหน เราก็ค่อนข้างวางแผน เพราะเราก็อยากจะวางแผนในอนาคตให้เขาระดับหนึ่งเหมือนกัน แต่ถ้าเขาไม่ได้เลือกในแบบที่เราต้องการก็แล้วแต่เขา”

แล้วแฟนเข้าใจไหมในการทำงานของเราที่ไม่ค่อยมีเวลา? “เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ที่มันก็ต้องมีกระทบกระทั่ง เราเองอ่ะทำงานหนักบางทีมันก็มีละเลยความรู้สึกกันบ้าง มีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติ ไอ้ความแพรวพราวมันลดไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่างานของเรามันต้องเจอคนที่รอจะสนุกกับเรา คือมันเป็นตัวเราแบบนี้จะให้เรามาลดความแพรวพราวไม่ได้หรอก เดี๋ยวชาวเน็ตมาละ พี่โอ๊ตเดี๋ยวช่วงนี้เบา พอตั้งแต่มีแล้วก็เบา ไม่ได้เราจะต้องให้ชาวเน็ตไม่ด่าเราด้วย”

แล้วเวลาคนอำเราบ่อยๆ กลับบ้านไปมีปัญหาไหม? “ไม่มีปัญหา ผมก็ยิ้มแห้งๆ ไป แล้วบางทีมาอำแรงๆ ก็มีสะกิดด้วยนะว่ามึงก็อำจริงเกินไป บางทีเรื่องจริงก็อย่าเอามาพูดเล่น บางทีเราก็รู้อยู่ว่าที่เราอำกันมันเรื่องจริงทั้งนั้น (แสดงว่าที่แซวมีมูล?) มันก็มีบ้างแต่เราก็อย่าไปแซวสิ (หัวเราะ) แล้วพอเราแซวแล้วมันจริงพี่ก็อึกอัก”

แล้วเรื่องฝากสเปิร์มจะให้พาดหัวข่าวยังไง? “ไอ้อ๊อดของไอ้โอ๊ตวิ่งเร็ว (หัวเราะ) เพราะว่าออกมาเหมือนไอ้อ๊อด”