แทยอน มัดใจ โซวอนไทย The ODD Of LOVE in BANGKOK จัดเต็ม 24 เพลง สมมง “โวคอล ควีน”

สมมงตัวแม่! แทยอน(TAEYEON) แสดงความยิ่งใหญ่และความนิยมยืนหนึ่งตลอดกาลในประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งที่5 TAEYEON CONCERT – The ODD Of LOVE in BANGKOK ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

สร้างสถิติใหม่อย่างน่าภาคภูมิใจ ครองบัลลังก์ศิลปินหญิงเดี่ยวเกาหลีคนแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตเดี่ยว ที่ อิมแพ็ค อารีน่า ได้สำเร็จ แถมบัตรทั้ง 2 รอบการแสดง จำนวนกว่า 18,000 ใบ จำหน่ายหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งอย่างรวดเร็ว

ไม่เพียงเท่านี้ ทางผู้จัด บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ได้เฉลิมฉลองการมาเยือนแฟนคลับชาวไทยของ แทยอน วง Girls’ Generation ด้วยพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับ โซวอน (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ทั้งภาพศิลปินขนาดใหญ่, โซนถ่ายรูปกับแบนเนอร์ศิลปิน, แท่งไฟประจำวงสุดอลังการ ไปจนถึงโฟโต้บูธ เพื่อร่วมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

เปิดเวทีด้วยเสียงร้องเปล่งออกมาประโยคเดียวว่า “So INVU” ก็สะกดให้ผู้ชมใจเต้นแรงไปกับการปรากฏตัวอย่างทรงพลังของ “โวคอล ควีน” ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่เรียกชื่อ TAEYEON และร้องตามกระหึ่มฮอลล์ ยืนยันถึงการเริ่มต้นคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ

หลังจากนั้นได้พาผู้ชมหลงใหลไปกับอารมณ์อันละเอียดอ่อนอย่างควบคุมไม่ได้ ผ่านเพลงรักแสนร้าวราน Can’t Control Myself, Some Nights, Set Myself On Fire พร้อมชื่นชมไลน์เต้นอันสง่างามมีระดับ ในเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากไซเรนสื่อถึงการนำพาคนรักไปสู่ความพังทลาย Siren และ Cold As Hell เผยความเย็นชาที่ยอมรับการเลิกราไม่ได้

ต่อด้วยการพาไปสัมผัสเสียงร้องอันจริงใจที่สะท้อนออกมาอย่างลึกซึ้ง ในเพลง Heart และ Toddler ก่อนปรับอารมณ์มารับรสชาติความสนุกไปด้วยกัน ในเพลงจังหวะสดใสหลีกหนีจากความเบื่อหน่าย Weekend และ No Love Again ที่บอกถึงความไม่ต้องการตกหลุมรักใครอีก You Better Not กับความรู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียของคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความรัก

และปลดปล่อยความเครียดสุดมันส์ในเพลง Stress ที่ทุกคนตั้งตารอชมท่าทางสุดเท่ของนักร้องสาว นอกจากนี้ยังมีเพลงอื่นๆ จากผลงานก่อนหน้านี้อย่าง What Do I Call You, Playlist, To the moon และ Wildfire ก่อนจะตราตรึงผู้ชมให้ต้องทึ่งกับเสียงร้องอันบาดลึกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดของหัวใจที่แตกสลาย ผ่านเพลง My Tragedy, Better Babe และ Four Seasons เพลงสุดโด่งดังที่ชนะดิจิทัลแดซังหรือรางวัลใหญ่ที่สุดจากงานประกาศรางวัลของเกาหลี

ในช่วงท้ายคอนเสิร์ต แทยอน ไม่หยุดเติมเต็มความประทับใจให้กับผู้ชม และยังคงแสดงเทคนิคการร้องเพลงชั้นสูงที่ไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงการระเบิดอารมณ์อย่างเหนือชั้นตอนถึงจุดไคลแมกซ์ของเพลง Timeless, Fine, I และ Time Lapse ตลอดจนช่วงอังกอร์เพลง Spark ที่พลังเสียงอันร้อนแรงจุดประกายให้เวทีแทบลุกเป็นไฟ

และจบคอนเสิร์ตด้วยเพลง Ending Credits เดินขอบคุณผู้ชมทั่วเวที ทางด้านแฟนคลับชาวไทยก็เตรียมโปรเจ็กต์ความหมายดีๆ ให้นักร้องสาวได้ซาบซึ้งใจ ตั้งแต่การใส่ที่คาดผมแสนน่ารักเป็นรูปสัตว์เลี้ยง เจโร่ สุนัขคู่ใจ กับรูปดอกเดซี่สื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ และการติดแบนเนอร์ที่มีข้อความสุดประทับใจ ไปจนถึงการแปรกระดาษเรืองแสงเป็นคำว่า “TY4EVA (แทยอนตลอดไป)” และ “태연국 (ประเทศของแทยอน)”

เรียกว่าตลอดทั้งคอนเสิร์ตกว่า 2 ชั่วโมง ผ่าน 24 บทเพลง ศิลปินหญิงเดี่ยวเกาหลีที่แฟนเพลงเชื่อใจและรับฟังผลงานมาอย่างยาวนานกว่า 16 ปี อย่าง แทยอน สามารถร้อยเรียงหลากหลายรสชาติของความรักให้ผู้ชมพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่างครบทุกอรรถรส ร่วมด้วยโปรดักชั่นตระการตา แสง สี เสียง พื้นเวที LED และวงดนตรีสดที่ผสานกันอย่างงดงาม อบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความทรงจำที่สัมผัสได้แค่ในคอนเสิร์ตสุดพิเศษนี้จริงๆ