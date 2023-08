มายด์ ณภศศิ ประกาศข่าวดีกลางไอจี เพื่อนดารา-แฟนคลับ แห่ยินดีเพียบ

สวยไม่พอ ยังเก่งอีกต่างหาก! สำหรับนักแสดงสาว มายด์ ณภศศิ สุรวรรณ ที่ล่าสุดมุ่งมั่นตั้งใจจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากสถาบัน Lyceum of the Philippines University มหาวิทยาลัยของประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย สาวมายด์ ได้โพสต์รูปสวมชุดครุย พร้อมระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “Finally, I graduated I am so honoured and happy to announce that I’ve completed my doctoral degree in Management from Lyceum of the Philippines University. It took many late nights, sweat and almost tears. This could not happen without the support of my close friends, family and classmates and professors. I am forever grateful for having all of your support and encouragement หมวยจบแล้วค่าาาา!”

แปลได้ว่า “ในที่สุดฉันก็เรียนจบแล้ว รู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขอย่างมากที่จะประกาศให้ทุกคนทราบว่า ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก Lyceum of the Philippines University สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากฉันไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสนิท ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ ฉันรู้สึกขอบคุณเสมอสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจทั้งหมดจากทุกคน”

ท่ามกลางเพื่อนดาราและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับ สาวมายด์ กันอย่างมากมาย อาทิ เก่งมากเลยๆๆๆๆ ยินดีด้วยนะคะ, ทั้งสวยทั้งเก่งไอดอลหนูเลยค่ะ, ปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่, สุดยอดเลย ยินดีด้วยนะมายด์, สุดปังงงงงง เป็นต้น

ขอบคุณภาพ IG : mind_napasasi