UrboyTJ โพสต์วันเกิดอายุ 31 อ้อนแฟนเพลง อยู่ด้วยกันไปนานๆ นะ

เวียนมาครบวันคล้ายวันเกิด(20ส.ค.) อายุ 31 ปีเต็ม นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดัง UrboyTJ หรือ เต๋า จิรายุทธ ผโลประการ โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ขอบคุณและอ้อนแฟนๆ ให้อยู่ด้วยกันไปนานๆ พร้อมเตรียมอัลบั้มเต็มชุดที่2 เป็นของขวัญให้ทุกคน

โดย นักร้องหนุ่ม โพสต์ภาพวัยเด็กยืนถือไมค์ร้องเพลง พร้อมเขียนข้อความ “อายุ 31 แล้วครับ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะครับ อย่าไปไหนนะครับ ถ้าไปผมก็คงไม่เหลือใครแล้ว อยู่ด้วยกันไปนานๆ นะครับ รักทุกคนนะครับ ปีนี้ผมทำของขวัญวันเกิดให้ทุกคนเลย เป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่2 ของผมเอง หวังว่าจะได้ฟังกันเร็วๆ นี้นะครับฝากเด็กอายุ 31 คนนี้ไว้ด้วยนะครับ”

งานนี้มีเพื่อนๆ ในวงการและแฟนเพลงเข้ามาอวยพรวันเกิดและให้สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันอย่างมากมาย อาทิ HBD เต๋า ขอให้รักของ2เรายืนยาว, สัญญาอะไรกันไว้ you will always have me my love, อยู่ตรงนี้เสมอนะ, Happy birthday bro คิดถึงน้องนะ ไปซิ่งกันนน, น่าร๊าาากกกจังเลย Happy Birthday นะคะ ไอ้ต้าวหมีน้อย เลิฟสุดๆ แล้วไปหยุดที่เยิฟยู ชุ๊ปๆๆๆๆ แปดพันสามร้อยที เป็นต้น

