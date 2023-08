สุดเศร้า ดีเจคังโฮ เสียชีวิตแล้วเผยเหตุ ชาย อานันทวีป เศร้าหนักอาลัยเพื่อน

ช็อกข่าวเศร้าสูญเสียดีเจดังศิลปินหนุ่ม สุดเศร้า ดีเจคังโฮ เสียชีวิตแล้วเผยเหตุ ชาย อานันทวีป เศร้าหนักร่วมอาลัยเพื่อน ตอง – ต้าเหนิง ก็ร่วมอาลัย

โซเชียลมีเดียของ “ดีเจคังโฮ” (DJ KANGHO) ชาวเกาหลีใต้ แจ้งข่าวการจากไปโดยโพสต์ล่าสุดเป็นภาพและคลิปจากพิธีศพที่ทางครอบครัวและเพื่อนๆ ร่วมวงการต่างมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากสุดเศร้า (ชมภาพและคลิป)

โดยเผยวันเกิดเหตุ คือ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา คนใกล้ชิดได้แจ้งผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้สูญเสีย “คังโฮ” จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ทำเอาทุกคนที่ทราบข่าวต่างไม่อยากจะเชื่อว่า “คังโฮ” ได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับจริงๆ ทุกคนจะไม่มีวันลืม “คังโฮ” ขอให้ไปสู่สุคติสัมปรายภพที่งดงาม พร้อมแจ้งถึงสถานที่จัดพิธีศพสำหรับแฟนเพลงและเพื่อนพี่น้องร่วมวงการที่อยากจะมากล่าวลา “ดีเจคังโฮ” เป็นครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ “ดีเจคังโฮ” ยังเคยลัดฟ้ามาโชว์ในประเทศไทยหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคมปีนี้ ที่กรุงเทพฯ และ พัทยา ด้วย และยังเคยร่วมงานคอนเสิร์ตวง GOT7 ในไทยเมื่อปี 2018

ทั้งนี้ในโซเชียลของ “คังโฮ” แฟนๆต่างช็อกกับการรับทราบข่าวสูญเสียยังไม่อยากจะเชื่อกับการจากไปของคังโฮ โดยเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก

ขณะที่คนบันเทิงไทย ชาย อานันทวีป ก็เข้าไปคอมเมนต์อิโมจิร้องไห้หนักร่วมอาลัย โดยไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกัน จะจดจำเพื่อนเสมอว่า “Still dont believe that this is happening, will miss u bad and will visit u when am in seoul, you will always be remebered my friend ” รวมทั้งยังมี ต้าเหนิง , ตอง ภัครมัย ก็ร่วมอาลัยด้วย

(ชมภาพและคลิป)