แนท ณัฐชา มอบของขวัญสุดพิเศษ – สุดปลื้ม พ่อแหลม มอริสัน แข็งแรงขึ้นมาก กลับมาเล่นดนตรีได้

แนท ณัฐชา / เรียกว่าท้องแก่ใกล้คลอดเต็มที แต่ก็ไม่พลาดงานสำคัญ สำหรับ ‘แนท-ณัฐชา นวลแจ่ม’ ลูกสาว ‘แหลม มอริสัน’ นักดนตรีระดับตำนาน สมญานาม “กีต้าร์คิง เมืองไทย” ที่ควงสามี ‘เป๊ก-รัฐภูมิ ไข่นาค’ ร่วมงาน ROCK THE NIGHT FOR GUITAR KING OF THAILAND” ที่ Wizard Brewery and Restaurant จ.ชลบุรี งานคอนเสิร์ตที่เหล่าศิลปินร็อกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับ ร็อกรุ่นพี่ ‘แหลม มอริสัน’

วันเกิดคุณพ่อปีนี้เป็นยังไงบ้าง ? “ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกๆ วันเกิดของคุณพ่อได้มาแสดงความยินดี ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่อุ้มท้องแก่มา วันเกิดปีนี้ของคุณพ่อ หลานก็ใกล้จะออกมาพอดี สำหรับความพิเศษในปีนี้ต้องขอบคุณพระเจ้า พ่อรักษาตัวมาโดยตลอดปีกว่า ตั้งแต่คุณพ่อเข้าห้อง icu จนถึงวันนี้พ่อดีขึ้นมาก จากที่เดินไม่ได้กินไม่ได้นอนเฉยๆ น้ำหนัก 38 กิโลกรัม จนกระทั่งปัจจุบันพ่อแข็งแรงมาก และสามารถกลับมาเล่นกีต้าร์ให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า”

กองทุนที่ร่วมช่วย ”แหลม มอริสัน” ? “ต้องขอขอบคุณพี่ๆ นักดนตรีทุกๆ ท่านที่ทำกองทุนขึ้นมาให้คุณพ่อเป็นกองทุนสำหรับการรักษาดูแลคุณพ่อมาโดยตลอดจนตอนนี้แข็งแรงกลับมาเล่นกีต้าร์ได้แล้วต้องขอบคุณพี่ๆ ทุกคนในวงการขอบคุณแฟนเพลงของคุณพ่อด้วย”

อัพเดตอาการป่วยของคุณพ่อตอนนี้ ? “ปกติคุณหมอจะนัดถี่มากนัดทุกๆ สามวัน ปัจจุบันนี้นัดแบบห่างมาก ประมาณสองเดือนครั้ง หรือสามเดือนครั้ง เพื่อนัดตรวจเลือดว่ามีค่าน้ำตาลเท่าไหร่ ค่าโซเดียมเท่าไหร่ ซึ่งตอนนี้แทบจะกลับมาปกติแบบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว อย่างตอนที่คุณพ่อเป็นหนักๆ ต้องไปเติมโซเดียมทุกๆ สามวัน โซเดียมตกคุณพ่อก็จะเบลอแล้วก็หลับไปเฉยๆ ต้องไปเติมทุกสามวัน เดี๋ยวนี้คือไม่ต้องเติมแล้ว เพราะแข็งแรงขึ้นมาก”

ของขวัญวันเกิดคุณพ่อปีนี้เป็นหลานสาว ? “จริงๆ ก็เป็นหลานสาวด้วย แต่คุณพ่ออยากได้กระเป๋าที่ไว้ใส่สัมภาระ ก็ซื้อกระเป๋าให้ ส่วนเรื่องหลานคุณพ่อน่าจะดีใจมาก เพราะว่าเขาอยากได้หลานผู้หญิงแล้วคนนี้ก็เป็นผู้หญิง”

เดือนหน้าก็จะคลอดแล้ว วันเดียวกันทั้ง 3 คน แม่ลูก ? “กำหนดคลอดเป็นวันเดียวกันกับ ‘เรม่า’ สำหรับ ‘เรมีอา’ เราไม่ได้ตั้งใจเลยมันเป็นเหมือนแบบพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ เพราะว่าสามคนวันเกิดวันเดียวกันคือ 16 ก.ย. ‘เรมีอา’ ครบกำหนดสมบูรณ์วันที่ 16 ก.ย. พอดี ก็เลยให้คุณหมอล็อกวันนั้นไว้เวลาจัดวันเกิดจะได้จัดพร้อมกันไปเลยทีเดียว”

เตรียมความพร้อมกันไปถึงไหน ? “ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมมาก เพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงเรม่ามา พอรู้ว่าเรามีอีกคน เราอยากให้ลูกๆ เรามีหลายๆ คน ให้เขาเป็นเพื่อนกัน”

ท้องที่สองความตื่นเต้นลดความกังวลลงไปไหม ? “เอาจริงๆ ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลย เรารู้สึกว่าการผ่าตัดยังเป็นอะไรที่ยังแปลกใหม่อยู่ก็ยังบอกกับพี่เป๊กว่าภาพวันนั้นที่ผ่าตัดมันยังย้อนกลับมาอยู่เลย ก็ยังตื่นเต้นอยู่ตลอด”

เรม่า ตื่นเต้นมั้ย เขากำลังมีน้อง ? “เขาอยากมีน้องนะ ถ้าเราเปิดท้องเขาก็จะมาคุยกับน้องตลอด แต่เขาก็จะมีถามแหละ ว่าแม่ๆ น้องจะไม่แย่งของเล่นเรม่าใช่ไหม เขากลัวโดนแย่งของเล่น ก็จะคอยถามว่าน้องจะไม่เล่นรถใช่ไหม จะถามแบบนี้ตลอด เราก็จะบอกว่าน้องเป็นผู้หญิงน้องเล่นแต่ตุ๊กตาก็จะบอกเรม่าแบบนี้”

แพลนลูกคนต่อไป จะมีอีกสักคนไหม ? แนท “อันนี้ก็ต้องถามพี่เป๊ก ว่าเขาเลี้ยงไหวด้วยหรือเปล่า”

เป๊ก “ตอนนี้ขอสองกันก่อน ตอนนี้ขอให้ผ่านคนที่สองไปก่อน”