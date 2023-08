scrubb ไม่หยุด! บุกตลาดเอเชียต่อ เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยว 3 ประเทศรวด หลังประสบความสำเร็จกับการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในตลาดเอเชีย

หลังจาก scrubb ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในตลาดเอเชียอย่าง ฮ่องกง และ ไต้หวัน เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา จนเกิดการเรียกร้องจากแฟนเพลงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ทำให้ scrubb เดินหน้าต่อกับโปรเจคเอเชียทัวร์ เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวเพิ่มอีก 3 ประเทศรวด



โดยประกาศทัวร์ดังนี้ SCRUBB Live in Jakarta วันที่ 23 กันยายน 2566, SCRUBB 1st Live in Tokyo Concert in Tokyo วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ซึ่ง Sold Out ภายใน 1 ชั่วโมงแรกในการขายบัตร และปิดท้ายทัวร์ Scrubb live in Singapore 2024 ในวันที่ 14 มกราคม 2567

