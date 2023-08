ความรักแม่และลูกเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรทานได้ เพลง ชนม์ทิดา โพสต์อาลัย ย่าจ๋าพูดเสมอว่าย่าจ๋า คิดถึงพ่อเอ๋ ลุงออยมาก…วันนี้ ย่าได้ออกเดินทางไปหา “ดวงใจของย่า” ทั้งสองแล้ว

หลังจากครอบครัวอัศวเหม ต้องสูญเสีย คุณแม่จันทร์แรม คุณแม่ของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม สร้างความโศกเศร้าให้ครอบครัว โดยล่าสุด วันที่ 26 ส.ค.66 เพลง ชนม์ทิดา หลานสาวโพสต์สุดอาลัยคุณย่าเป็นภาพคุณย่าจันทร์แรมครั้งยังมีชีวิตกับพ่อเอ๋และครอบครัว ข้อความว่า

“ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอ และ พลังแห่งความรัก โดยเฉพาะความรักของ แม่และลูกนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรทานได้

ย่าจ๋าพูดเสมอว่าย่าจ๋า คิดถึงพ่อเอ๋ ลุงออยมาก…วันนี้ ย่าได้ออกเดินทางไปหา “ดวงใจของย่า” ทั้งสองดวงแล้ว



เพลงฝากย่าจ๋ากอดพ่อเอ๋แน่นๆๆๆๆ และจุ๊บพ่อเอ๋ให้เพลงด้วยนะคะ แล้ววันหนึ่งเราคงได้พบกันอีกครั้ง รักย่าจ๋าเสมอ

ปล. ย่าจ๋า ขอบคุณที่สอนให้เพลงได้เข้าใจถึงนิยามของการเป็นผู้หญิงเกร่ง ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รัก”

