NCT 2023 กลับมาอีกครั้ง แฟนคลับกรี๊ดหลังปล่อย NCT U แทยง, โดยอง, เตนล์, แจฮยอน และ มาร์ค กรุ๊ปเปิดจักรวาล NCT กับ ‘Baggy Jeans’

NCT กลุ่มบอยแบนด์จาก SM Ent. เพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 4 Golden Age ผลงานรวมของ NCT 2023 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน แบ่งออกเป็น NCT 127, NCT DREAM, WayV, NCT DOJAEJUNG และ NCT U

ภายในอัลบั้มจะมีเพลงที่ NCT U ซึ่งสับเปลี่ยนสมาชิกจากกลุ่มต่าง ๆ ทำการแสดงอยู่ด้วย หนึ่งใน U ที่แฟนคลับแตกแตนมากที่สุดก็คือ NCT U แทยง, โดยอง, เตนล์, แจฮยอน และ มาร์ค

ซึ่งเป็นยูนิตเปิดจักรวาล NCT ในปี 2016 กับเพลง The 7th Sense ก่อนจะมียูนิต NCT127, NCT DREAM, WayV และ NCT DOJAEJUNG หลังจากที่แยกย้ายกันไปทำงานในวงหลักของตัวเอง ล่าสุดพวกเขาก็กลับมารวมกันอีกครั้งในรอบ 7 ปี

ในเพลง Baggy Jeans ที่เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอไปเมื่อวานที่ผ่านมา (29 ส.ค.) เป็นแนวฮิปฮอปแดนซ์ที่มีไลน์เบสหนักหน่วง เนื้อเพลงพูดถึงความมั่นใจที่ไม่มีใครเลียนแบบพวกเขาได้ ด้วยการเปรียบเทียบกับ ‘Baggy Jeans’ หรือกางเกงยีนส์ทรงหลวม

หากใครติดตาม K – POP และรู้จัก NCT จะทราบดีว่า เพลง The 7th Sense เป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายการแข่งขันอยู่บ่อย ๆ เพราะเป็นเพลงที่ยากและมีเอกลักษณ์มาก จนมาถึงเพลง Baggy Jeans ก็ต้องบอกอีกว่าเหมือนจะยากกว่าเพลงเดิมด้วยซ้ำ

ทำให้แฟนคลับตั้งฉายาให้ยูนิตนี้ว่า King of Performance และถ้าหากยังไม่ได้ดู MV หรือ Live ของเพลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณไปดู เพราะฉายาที่ว่านั้นมันไม่เกินจริง

พร้อมกันนี้ยังมีอีก 9 แทร็กในอัลบั้มที่สมาชิก NCT ทั้ง 20 คนแสดงให้เห็นถึงสีสันอันหลากหลาย ได้แก่ เพลงรวม Golden Age, Call D, PADO, Interlude: Oasis, The BAT, Alley Oop, That’s Not Fair, Kangaroo และ Not Your Fault