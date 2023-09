เพื่อนๆคนบันเทิงเอ็นดูลูกสาว แห่ร่วมยินดี เปิดโมเมนต์ให้กำเนิดทายาท ฟ้า ยงวรี คลอดลูกสาวที่ต่างแดน คุณพ่อช่วยเลี้ยงไม่ห่าง

นักบินหนุ่มสาวคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง ฟ้า ยงวรี และ วิลเลี่ยม สามี ต้อนรับลูกสาว น้องโจแอนนา มารี โดย ฟ้า โพสต์คลิป (ชมคลิป) นาทีคลอดลูกน้อยที่วอชิงตัน ดีซี ข้ามประเทศมาให้แฟนๆได้เห็น พร้อมแคปชั่นว่า

“To live and to breathe for Welcome to the world, Joanna-Marie She was born in Washington D.C. this week. Thank you everyone for your love and support.”

โดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีและส่งหัวใจให้รัวๆ อาทิ Congratulations , Thousands congratulations , This is so beautiful!! , She is so beautiful!!!! , Congratulations she’s beautiful เป็นต้น