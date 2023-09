แจ็คกี้ แจงสถานะฟีลแฟน ปอ อรรณพ เศร้าไร้วี่แววมีคนคุยตัวจริง เผยหมอดูบอกจะได้ผู้ชายมีตำหนิ

หลังมีภาพคู่นักแสดงสาวอารมณ์ดี ‘แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นซ์’ อวยพรวันเกิดนักร้องหนุ่มเอวเด้ง ‘ปอ อรรณพ’ ออกมาฟีลแฟนมากเวอร์ แถมแคปชั่นยังหวานฉ่ำสุดๆ ทำเอาหลายคนกรี๊ดกร๊าดแซวกันใหญ่ หรือ ’แจ็คกี้’ จะเลิกโสด ไม่นกอีกแล้ว

ล่าสุดมีโอกาสเจอ ‘แจ็คกี้’ ที่มาร่วมกิจกรรม “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x ITA” ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เจ้าตัวได้เปิดใจถึงสถานะกับ ‘ปอ อรรณพ’ หลังยกเค้กไปอวยพรวันเกิดฝ่ายชาย

เลิกเหงาเลิกโสดหรือยัง? “ยังเลยค่ะ”

ล่าสุดอวยพรวันเกิด ปอ อรรณพ ฟีลแฟนมาก? “ฟีลแฟนเนาะ(ยิ้ม) ไม่ใช่ๆ เอาจริงๆ นะ ก็รู้สึกเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันกับการต้องออกมาพูดว่า ไม่ใช่ค่ะ ฉันอยากมีจริตที่มีไมค์ล้อมแบบนี้แล้วพูดว่า คุยๆ กันอยู่(ยิ้ม) แต่มันไม่เกิดขึ้นสักที”

ทำไมปอถึงยังไม่ใช่ล่ะ? “คือปอเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว จริง วันนั้นคือวันเกิดนาง เราก็คิดไว้แล้วแหละว่าน่าจะไม่ได้เจอนาง ในแคปชั่นนั้นคือเราเข้าใจว่าคนอื่นจะเข้าใจกับเรา ซึ่งเปล่าเลย คนอ่านแล้วรู้สึกว่าแคปชั่นหวานมาก ซึ่งจริงๆ มันไม่มีอะไรเลย คือเราโทรไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา แล้วรู้ว่าเขาทำงานอยู่ตรงข้ามเรา ว่างนี่ ยังไม่ถ่าย แกมากินข้าวกับฉัน เราก็ซื้อเค้กเตรียมไว้ ความเศร้าของนางก็คือนางคงไม่คิดว่าจะมีคนมาซื้อเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิด นางก็เลยซื้อเค้กแล้วเป่าเทียนคนเดียว เขาโพสต์ลงไอจี ทำไมเศร้าขนาดนี้ นี่ก็เลยเขียนแคปชั่นไปบอกว่า ไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอหน่อย”

เหตุการณ์นั้นมันทำให้เขาตกหลุมรักเราไหม? “ก็ไม่นะ ไม่มีวี่แววอ่ะ ถามว่ามันมีโอกาสผีผลักมั้ย ถ้ามองในมุมแจ็คกี้นะ ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะ ฉันไม่ได้ปิดกั้นนะ แต่ว่าก็ไม่หลอกตัวเอง(หัวเราะ)”

รอให้ปอเขาเริ่มก่อนมั้ย? “มันก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะ ไม่รู้อ่ะ มันไม่เห็น”

รู้สึกมั้ยว่าเคมีเราสองคนมันได้? “รู้สึก แล้วเราพยายามยัดเยียดความเป็นเมียให้เขาแล้ว เวลาที่เราเต้นด้วยกันลงติ๊กต็อก แล้วเราเห็นว่า เนี่ย เราคือกิ่งทองและใบหยก เราคือผีเน่ากับโลงผุ มันเหมาะกันมากเลย”

รู้สึกยังไงเวลาที่เห็นเขาเต้นเอว5G? “ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมานาน เราก็จะรู้ว่าในทุกการเด้งของเขามันจะส่งผลต่ออาการปวดหลัง ทุกครั้งเวลาไปไหนนางจะบอกเจ็บหลังไปหมด นางคงเด้งมาหลายปีเกิน แต่ว่าทุกครั้งที่บอกว่าปวดหลังฉันเห็นขึ้นเวทีก็นึกว่า5G ไม่ได้เคลิ้มกับ5G เพราะเราก็10Gเหมือนกัน เขาแรงมาเราก็แรงตอบ ดูเวลาเต้นคู่สิ ใครเคยยอมใครที่ไหน”

กลัวคนงงมั้ยเพราะเวลาเราออกงาน มีข่าวกับหนุ่มๆ เปลี่ยนไปทุกอีเวนต์? “ก็เลยบอกไปรอบที่แล้วว่า ทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเป็นข่าวกับเราถ้ามันมีคนที่เป็นคนจริงๆ บ้าง ที่แบบคุยกับเรา เป็นตัวจริงบ้าง ก็จะรู้สึกดี แต่ว่ามันก็ไม่เคยมีตัวจริงอยู่ในนั้นเลย อุ้ย เศร้าอ่ะ”

แล้วมีคนอื่นๆ มั้ยที่ไม่ได้เป็นข่าวด้วยมาจีบเรา? “มี คือมันก็มีเข้ามาบ้าง แต่ว่ามันจะไม่ได้เข้ามาแล้วเป็นคนคุย แล้วไม่ได้ออกมาพูด มันไม่ทันขนาดนั้น มันจะแค่เป็นฟีลแบบรู้จักกัน พูดคุยกัน อ้าว ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ ทุกอย่างมันจะเร็วมาก ก็คิดเหมือนกันว่าหรือเราเยอะไปนะ หรือว่าเราตั้งสเป๊กสูงไปหรือเปล่า แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ลดทอนจนไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้ จากเดิมสเป๊กก็เกรท วรินทรไง แต่ตอนนี้ถ้า สเป๊กจริงๆ ขอแค่พื้นฐานเป็นคนดี เข้าใจว่าไม่มีใครดีล้นฟ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าพื้นฐานเป็นคนดีรู้ว่าอันไหนทำแล้วถูกอันไหนทำแล้วผิดแค่นี้ก็ลองมาคุยกันก่อนว่ามันสามารถที่จะไปด้วยกันได้มั้ย แล้วก็ภาวนาฟ้าฝนอยากจะสัมภาษณ์แล้วมีการประกาศสักทีว่าคุยอยู่จ้า”

ตอนไปขอกับพระแม่ลักษมีเลือกรูปใครไป? “I told พระแม่ลักษมีเหรอ ก็เคยแล้ว หนูไม่ได้หยิบรูปใคร คือตอนนั้นหนูไปถ่ายยูทูบงานลูกค้า เขาบอกทำให้ครบขอเอาโทรศัพท์ไปทำต่อหน้าพระแม่ได้มั้ย เราก็เปิดไอจีทำเป็นส่องให้พระแม่ดู ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นใคร ก็เป็นรูปของคนที่โพสต์รูปล่าสุด ซึ่งเดี๋ยวถ้าได้คุยกันจะบอก(ยิ้ม) คนไทย ในวงการ พระเอกมั้ย ไม่บอกหรอก ไม่ใช่ เดี๋ยวบอกไป เดี๋ยวรอบหน้าพี่น้องอีก”

แล้วมันมีฟีดแบ๊กกลับมายังไงบ้าง? “ตอนนั้นเราก็บอกพระแม่ว่าเอาประมาณนี้นะคะ คือเราก็ไม่ได้พูดจริงเพราะว่าลูกค้าอยากได้ฟุท ตอนเราเอามือถือมาดู อุ้ย ตกใจรูปคนที่เพิ่งโพสต์ ตายแล้ว เจ้าแม่จะเข้าใจผิดมั้ยเนี่ย แต่ว่าก็ไม่ติดนะ ตอนนี้ก็เงียบก็ยังไม่เห็นหนทางที่จะสามารถพูดคุยกัน”

บอกใบ้3คำลักษณะตัวตนเขาได้มั้ย? “เข้ม หล่อ ล่ำมั้ยก็ได้อยู่”

ถ้าบอกปุ๊บจะหายไปเลย? “ใช่”

ต้องเงียบๆไม่กระโตกกระตาก? “หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน หนูก็เริ่มท้อแล้ว หมอดูหลังๆ ก็ไม่ได้ดูเลย ดูเมื่อนานมากมาแล้ว เขาก็บอกแค่ว่าอาจจะเป็นคนมีตำหนิมา อาจจะเป็นต่างชาติ เป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้ว แต่เราก็รู้สึกว่าตำหนิหรือไม่ตำหนิมันก็อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราชอบคนนี้แล้วเขามีไฝที่แก้มเราก็รู้สึกว่านี่คือตำหนิแล้ว”

หลายคนไม่เชื่อว่าสวยขนาดนี้จะยังโสด เก็บไว้ไม่เล่าหรือเปล่า?“เอาจริงๆ ปะ อยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยอ่ะ อยากมีคนเก็บไว้”

รู้สึกยังไงกับคำว่า สวยมักนก ตลกมักได้?“เดี๋ยวดิฉันจะทำการอธิบายให้เข้าใจ สวยมักนกตลกมักได้มันไม่มีอยู่จริง เพราะว่าคนที่สวยจะให้คนที่ตลกเป็นสะพานมาให้มันได้ผู้ชาย คนที่สวยจะยืนรอทำท่าสวยๆ แล้วสะกิดบอกอีตลกว่า เธอ ผู้ชายคนนี้ดีจังเลยไปดีลให้หน่อยสิ เราอีตลกนี่แหละที่จะต้องทำหน้าที่ เธอ เพื่อนเราชอบอ่ะ สุดท้ายคนที่ได้คือ สวย เราก็กลับบ้านแล้วดูว่าเพื่อนเรากลับบ้านครบทุกคนมั้ย ปลอดภัยหรือเปล่า”

เคยสลับหน้าที่มั้ย? “เอาจริงๆ มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย ทั้งที่ไปกับเพื่อนและตั้งใจจะไปก็จะลงเอยที่ร้านไม่มีคน มันอยู่ที่ดวง โต๊ะฉันเป็นโต๊ะเดียวตลอดเลย ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ ฉันก็อยู่จนจบนะ มันก็ไม่มีคน ฉันก็อยู่กับนักร้องตลอดเลย”