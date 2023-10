ขวัญ อุษามณี เผยความลับในอดีตที่รู้สึกผิด หวังเป็นอุทาหรณ์ แม่ก็เพิ่งรู้ สวดชุดใหญ่ไฟกะพริบ

นักแสดงสาว ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ มาร่วมเดินแบบชุดราตรีในงานการกุศล ปันน้ำใจด้วยศรัทธา Kindness with Faith Charity By Sorbeerah Gems เพื่อหารายได้มอบให้กับสถาบันสอนฮาฟีสอัลกุรอาน ผู้พิการทางสายตา มัตรอวะห์อันนูร และทุนถมที่ดิน พร้อมก่อสร้างสถาบันสอนศาสนา อัลฟะญัร ที่ ชั้น 8 The Grand Fourwing Conventing Hotel วานนี้(21ต.ค.66) จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เล่าในช่องยูทูบของตัวเอง “ว่าครั้งหนึ่งเคยคิดสั้น ด้วยปัญหาบางอย่าง”

ถามถึงงานวันนี้? “วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมาอยู่ในงานที่มีเกียรติ และได้ช่วยเหลือผู้พิการตาบอดที่แม่ฮ่องสอน ช่วยเกี่ยวกับทางด้างของศาสนาอิสลามด้วย เรายินดีช่วยทุกๆ ศาสนา ขวัญได้เลือกมาก็ยินดีและดีใจที่ผู้ใหญ่รักเรา ได้ใส่ชุดสวยๆ มีความสุข ขอบคุณมากค่ะ”

ถามถึงเรื่องหนึ่งพูดในช่องยูทูบว่าเคยคิดสั้น ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น? “อ๋อ คือเรื่องมันนานมาก ตั้งแต่ตอน ม.3-ม.4 เป็นเรื่องที่เรารู้สึกผิด (เกิดเรื่องราวอะไรในตอนนั้นแชร์ได้ไหม?) บอกไม่ได้ ถ้าบอกจะกระทบกับคนอื่น เพราะว่าเราทำผิดกับคนอื่น”

ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไง? “ก็คนที่อยู่รอบข้าง คุณแม่ด้วย บางทีตอนที่เราอ่อนแอ เราไม่ควรที่จะอยู่คนเดียว ไม้ที่อ่อนแอก็ต้องหาที่พึ่งที่พิงถูกไหม ถ้าเราอยู่คนเดียวยังไงก็ล้ม เหมือนตอนนั้นที่ขวัญอยู่คนเดียวก็เกือบจะล้ม แต่ก็มีแม่ที่ฉุดขึ้นมา แต่ทุกวันนี้ถ้าเรารู้สึกอ่อนแอก็ต้องหันไปหาคุณแม่ เพราะแม่เป็นคนที่รักเราที่สุด หันไปหาเพื่อนที่รักเราจริงๆ ไม่ใช่เพื่อนที่เฮฮาปาร์ตี้ (ตอนนั้นได้เล่าให้แม่ฟังไหม?) ไม่ค่ะ แม่ก็เพิ่งมารู้ตอนลงในยูทูบนี่แหละ หนูก็โดนสวดชุดใหญ่ไฟกะพริบเหมือนกัน”

ทำไมถึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง? “ไม่ได้ตัดสินใจ แต่คือในรายการเป็นถามตอบสด แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ร้อยต่อๆ กันมาแล้วนึกถึง น้องก็บอกพี่ขวัญบางทีควรเอามาเป็นอุทาหรณ์นะ เพราะบางคนอาจจะเห็นว่าขวัญเก่ง ขวัญสตรอง แมวเก้าชีวิตเจออะไรผ่านได้หมดยังอยู่รอด แค่ว่าก่อนจะแกร่งเราก็ค่อนข้างที่จะระอุเหมือนกัน เราก็โชคดีที่มีคนรอบตัวที่ดีค่ะ”

แต่มีช็อตฟีลว่าสิ่งที่กินเข้าไปคือยาบำรุง? “ยาบำรุงเลือด ตอนนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนค่ะ สิวอะไรเต็มไปหมด”