พิมพ์ พิมพ์มาดา ให้กำลังใจ น้ำหวาน รู้เจอเรื่องหนัก แต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้

หลังจากที่ น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี หรือ น้ำหวาน ซาซ่า ออกมาประกาศลดสถานะกับแฟนหนุ่มนักร้อง กวาง เอบี นอร์มอล ท่ามกลางกระดราม่าต่างๆ ที่ตามมา เมื่อฝ่ายชายออกมาแฉถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่แม่ของน้ำหวานจะออกมาโพสต์เดือดรัวๆ

ล่าสุด พิมพ์ พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร หรือ พิมพ์ ซาซ่า พี่สาวคนสนิท ได้โพสต์คลิปภาพที่ประกอบไปด้วย พิมพ์ แก้ว และน้ำหวาน ประกอบเพลง “อยู่ได้ไหม” พร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจสุดซึ้ว่า

“พี่พิมพ์รู้ว่าหวานกำลังเจอเรื่องที่หนักและยาก ลำบากใจที่สุด แต่ไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนอยากให้รู้ว่าหวานไม่ได้อยู่คนเดียว หวานมีพี่พิมพ์กับแก้วอยู่ตรงนี้เสมอนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกัน กำลังใจส่งให้หวานและครอบครัวอันเป็นที่รักของเราที่สุด ฝากกอดไปถึงแม่ปูด้วยนะคะ พี่พิมพ์รู้ว่าหวานเก่ง หวานมีสติ มันจะผ่านไปได้อย่างดีแน่นอน .. you know how much i love you ❤️ #ขอcommentแบบน่ารักและส่งกำลังใจนะคะ”

ทั้งนี้ น้ำหวาน ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “Love u sis” พร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีแดง ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆ ที่ส่งมาให้นักร้องสาวกันอย่างมากมาย

ขอบคุณภาพ IG : pimmada