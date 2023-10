เผยความรู้สึกลูกไม่มีใครเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ หนิงยังตั้งคำถามหนิงผิดอะไร… มือที่3ไม่มีเงินจ่ายจริงมั้ย หนิง ปณิตา ขออดีตสามีทำตามข้อตกลง ทุกอย่างเพื่อ ณิริน ยอมจุกเพื่อลูก ดูแลค่าใช้จ่ายเองหมด

เรื่องปัญหาครอบครัวของ หนิง ปณิตา กับอดีตสามีดูเหมือนจะจบลงแล้ว ตั้งแต่ทั้งคู่เซ็นใบหย่ากัน แต่ดูเหมือนเรื่องจะไม่จบลงอย่างที่คิด เพราะมีข่าวลือออกมาเรื่อยๆ ว่าฝ่ายชายไม่ยอมจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกสาวตามที่ได้เขียนใบสัญญากันไว้

ล่าสุดได้เจอ หนิง ปณิตา ในงาน งาน SEWA : The Enchanted Village Celebration and New Product Lauching ร่วมฉลองความสำเร็จยอดขาย 200 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ เกษร พลาซ่า ซึ่งหลังจากจบงานเจ้าตัวได้ตอบทั้งประเด็นเรื่องข่าวลือว่าอดีตสามีไม่ยอมจ่ายค่าเลียงดู และเรื่องที่มือที่ 3 บอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าคดีที่หนิงฟ้องไป

มีข่าวว่าบุคคลที่ 3 ที่เราไปชนะคดีเขาไม่มีเงินจ่ายเรา 3 ล้าน?

“หนิงว่าเรื่องนี้มันค่อยๆใช้เวลา (เขาติดต่อมาจริงไหม?) ในเรื่องของตัวเลขมันเป็นการพูดคุยตั้งแต่อยู่ในศาล น้องเขาคงลำบากมากจริงๆ แต่หนิงก็แจ้งน้องว่ามันเป็นกระบวนการที่ถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้ยึดตามที่ศาลพิพากษาในคำสั่งก่อนแล้วกัน อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าในคำสั่งศาลมีเวลาเกือบสี่ปี”

จะมีการไกล่เกลี่ยอีกรอบไหมหลังจากศาลตัดสินแล้ว?

“ยังไม่มีกันคุยกันอีกรอบหนึ่ง เพราะในวันตัดสิน เราอยู่ในศาลตั้งแต่ 9 โมงจนถึงเกือบ 5 โมงเย็น ซึ่งมันก็นานมาก แล้วมันก็จบลงตรงที่ศาลแจ้งค่ะ”

หลังจากนี้อาจจะมีการไกล่เกลี่ยกันได้อีกรอบหนึ่ง?

“ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่า ว่าระหว่างทางมันเป็นยังไง ตัวหนิงเองไม่ใช่คนใจร้ายและในวันที่จบในเรื่องของคดี หนิงรู้สึกว่าตัวเองสบายใจแล้วที่เหลือก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคต”

จะมีการคุยเรื่องของการลดการจ่ายค่าเสียหายไหม?

“ต้องดูที่อนาคตว่ามันจะยังไง เพราะตัวหนิงไม่ใช่คนใจร้ายหรอก แต่ว่าเวลาที่เราจะให้อภัยใครสักคนนึง การให้อภัยมันก็มีลิมิตของการให้อภัยแต่การที่จะแสดงความจริงใจมันคือสิ่งที่เราต้องดูกันยาวๆ ถ้าในระยะยาวเราได้รับความจริงใจในตรงนั้น มันจะมีการพูดคุยกันอีกสักรอบก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ มันต้องใช้เวลาตอนนี้เพิ่งผ่านมาแค่เดือนนิดนิดเองค่ะขอใช้เวลาค่ะ”

สภาพจิตใจแล้วตอนนี้ดีมากขึ้นขนาดไหน?

“มันก็ไม่ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยสภาพจิตใจที่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยงานที่เราต้องทำเป้าหมายข้างหน้า หน้าที่งานของเรามันใหญ่ขึ้นทุกวัน มันทำให้เราต้องเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรมากมายในงานที่เป็นเป็นเป้าใหญ่กันทุกวัน มันทำให้เรารู้สึกว่าบางวันเราก็เหนื่อย ท้อ แต่บนความเหนื่อย ความท้อ มันเรียนรู้ที่จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ”

ปัญหาเรื่องดีสำหรับเราถือว่ามันจบแล้วหรือยัง ?

“หวังให้มันจบค่ะแต่หนิงว่ายังไม่จบค่ะ มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่เป็นไปตามข้อตกลง เรื่องมันจะง่ายมากๆ ถ้าเรามีข้อตกลงแล้วเราทำทุกอย่างตามข้อตกลงนั้น เรื่องมันก็จบ แต่เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงมันจะหาจุดจบยังไง

สมมติคนหนึ่งอยากจบมาก แต่อีกคนไม่ยอมจบ มันก็ไม่รู้จะหาตรงกลางยังไงทั้งที่เราพยายามที่จะเดินมาหาตรงกลางและยอมทุกเรื่องที่เราคิดว่าเรายอมได้”

อดีตสามีเรายังไม่ได้ให้อะไรตามที่ได้สัญญากันไว้ถูกต้องไหม?

“หนิงก็ยังยืนยันว่ากระดาษหนึ่งแผ่นที่คุณต้องการ มันแลกกับอิสรภาพและกระดาษอีกหนึ่งแผ่น หนิงก็ขอให้ทำตามที่ตกลงกันไว้แค่นั้นเอง ทุกๆข้อตกลงมันไม่มีข้อตกลงไหนเลยเป็นข้อตกลงที่หนิงจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้น ทุกสิ่งมันคือข้อตกลงที่ทำให้ลูกแค่นั้นเลยจริงๆ”

เราคิดไว้ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตามข้อตกลงจริงๆจะใช้กฎหมายเข้าช่วย ?

“สำหรับตัวหนิงในข้อตกลงหลายอย่างมันจะไม่เป็นประเด็นอะไรเลย เพราะมันเป็นข้อตกลงที่หนิงดูแลมันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่ม จนถึง ณ วันนี้แต่เพราะข้อตกลงที่หนิงดูแลอยู่แล้วมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงนั้น

แต่ได้มีการเอาไปพูดคุย หรือบิด แปลงสาร ที่มันผิดจากข้อตกลงที่เราพูดกันไว้ ทำให้หนิงเกิดความเสื่อมเสีย มันเป็นเรื่องที่หนิงรู้สึกว่าเราต้องใช้ความใจเย็น ความช้า ความอดทนเยอะมากๆ ที่จะไม่ทำอะไร แต่ความรู้สึกของหนิงก็จะพยายามอดทนให้มากที่สุด”

ยังอดทนได้อยู่?

“จะพยายามอดทนให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ สมมติวันนี้เรารู้สึกว่ามันสุดแล้วก็จะพยามบอกตัวเองว่าเอาน่ะขอสุดกว่านี้อีกหน่อยนึง”

มันเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินใช่ไหม ?

“ข้อตกลงไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหนิงเลย”

เงินกับบ้านต้องเป็นชื่อหนิง?

“ใช่ค่ะ แต่เรื่องรายละเอียดหนิงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียด ตอนนี้หนิงขอความใช้ความใจเย็นและความอดทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งหมดที่หนิงทำ ทุกคนอาจจะอึดอัด ทำไมหนิงไม่พูดไปเลยว่าอะไรยังไง หนิงเป็นหนิงอย่างที่เคยเป็น พูด ทำทุกอย่างให้มันเคลียร์ไปเลย

แต่วันนี้หนิงทำไม่ได้ค่ะ เพราะสิ่งที่หนิงกำลังพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดกับความรู้สึกของลูก เพราะตราบใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกมันตัดกันไม่ได้ คนที่เป็นแม่ต้องเสียสละให้มากที่สุดและทำให้ดีที่สุดให้ลูกรู้สึกดีที่สุด”

เรื่องค่าเลี้ยงดูลูก หนิงเป็นคนดูแลทั้งหมดใช่ไหม ?

“ต้องขอบคุณคุณปู่ที่ดูแลค่าเรียนไบรตันของณิรินอยู่ ต้องขอบคุณคุณปู่ที่เมตตาในส่วนนี้ ที่เหลือเป็นหนิงดูแลเองทั้งหมดค่ะ”

และค่าใช้จ่ายในบ้านหนิงเองต้องดูแลทั้งหมดด้วยไหม?

“หนิงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียด เพราะถ้าเกิดหนิงพูดอะไรมันก็ไม่ดีหรอกค่ะ มันก็จะไม่ดีกับตัวคุณเขา ซึ่งถ้าเกิดหนิงไม่มีลูก หนิงจะพูดกับพี่ทุกคนให้ทุกคนไม่ต้องมาตั้งคำถาม

บางทีหนิงให้สัมภาษณ์คนดูที่ดูทางบ้าน ก็รู้สึกว่าอึดอัดทำไมหนิงไม่พูดล่ะ ไม่พูด แล้วมาตอบคำถามไมค์เยอะๆทำไม อยากให้ทุกคนเข้าใจหนิงเป็นดาราหนึ่งเป็นนักแสดง หนิงทำธุรกิจ วันหนึ่งหนิงชวนพี่พี่นักข่าวมทำข่าวโปรโมทงานของหนิง ทุกคนก็อยากได้เรื่องของหนิง เราก็สามารถตอบได้เท่าที่อยากจะตอบ อย่างที่บอกว่าทั้งหมด หนิงทำเพื่อความรู้สึกลูกหนิง”

อดีตสามีได้ให้เหตุผลเราไหมว่าทำไมเขาไม่ทำตามสัญญาที่ระบุไว้?

“ไม่เคยได้รับเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเอาเป็นว่าตั้งแต่มีปัญหากันมาหนิงแทบจะไม่ได้พูดคุยกันเลย”

แต่เราต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกัน ?

“แทบจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะ (ในพาร์ทของความเป็นพ่อเขาดูแลลูกเรายังไงบ้าง?) ณ วันนี้หนิงดูแลเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ”

มันอึดอัดไหมอยู่บ้านเดียวกันทุกอย่างเราทำเพื่อลูกแต่ความรู้สึกเราล่ะ ?

“ไม่เป็นไรค่ะ ความสุขของหนิงเอาไว้ทีหลัง หนิงอยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อความรู้สึกของลูก

ทุกครั้งที่หนิงพูดถึงลูกมันจะเป็นพลังที่ดีมากๆ หนิงทำทุกอย่างได้เพื่อความสุขของลูก”

เราเช็กความรู้สึกของลูกตลอดใช่ไหม ?

“เราเช็กตลอดค่ะ บางครั้งช่วงหนึ่งหนิงก็จะหายจากการทำงานไป อย่างเช่นช่วงน้องปิดเทอม หรือว่าช่วงที่น้องมีวันหยุด หนิงก็จะพาน้องไปเที่ยว ไปใช้ชีวิตให้มันมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่สนุก

ทั้งที่จริงๆสมัยก่อนชีวิตตรงนี้หนิงไม่เคยทำเลย เพราะหนิงก็ทำแต่งาน ตอนนี้พาร์ทชีวิตของหนิงเสร็จจากงานก็ลูก ในพาร์ทของเพื่อนก็จะแค่แว๊บไปเจอกันถ่ายรูปเสร็จ แป๊บหนึ่งกอดกันแล้วก็กลับบ้าน”

เขาโตแล้วตอนเนี่ยเราได้ถามความรู้สึกเขาไหมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

“เราคิดว่าเขาเข้าใจ แต่ความเก่งความสตรองของเขา หนิงเชื่อว่ามันไม่มีใครเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ตัวหนิงเองยังตั้งคำถามกับชีวิตตัวเราเองเลยว่า “หนิงผิดอะไร ทำไมหนิงต้องเจอแบบนี้” เด็กก็คงต้องแบบนั้น เพียงแค่ว่าเขาไม่พูดออกมา เขารู้ว่ารอยยิ้มและการโอบกอดแม่ของเขานั้นคือการให้พลัง”

เราเลือกที่จะคุยกับเขาทุกเรื่อง?

“หนิงเลือกที่จะคุย เลือกที่จะอธิบายแต่เขาก็เลือกที่จะยืนยันว่าหนูแฮปปี้มากแค่หนูกอดแม่แค่หนูเห็นแม่ยิ้มหนูโอเคหนูเป็นเด็กที่กำลังเป็นวัยรุ่นแม่ก็ต้องเข้าใจหนูนะแต่หนูก็พยายามที่จะเป็นเด็กดีให้แม่นะเวลาโดนหนิงดุเค้าก็จะพูดว่าแม่ไม่เห็นเหรอหนูกำลังพยายามอยู่หนูขอโทษน้าหนูรักแม่มากรักแม่มากที่สุดนั่นคือที่สุดแล้วเค้าคือพลังบวกให้กับหนิง อะไรที่มันทำให้เราจุกสักนิดหนึ่งเราก็ต้องยอมค่ะชีวิตนี้เพื่อนที่เล่นคนเดียวเลยค่ะทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อลูกค่ะ”