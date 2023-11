แบมแบม จัดเต็มเวิลด์ทัวร์เดี่ยว “แอเรีย52” ร้อนแรงเกินต้าน บัตร 50,000 ใบ หมดเกลี้ยง

ยิ่งใหญ่จัดเต็ม สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในชีวิตของศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยชื่อดัง แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม GOT7 กับงาน “2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK” เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม

ระเบิดความมันส์กับปรากฏการณ์สุดร้อนแรง สร้างสถิติใหม่ขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวชายเกาหลีคนแรกจัดคอนเสิร์ตสเตเดียมกลางแจ้ง SOLD OUT 2 รอบการแสดง งานนี้ผู้จัด ไอมี่ไทยแลนด์ (iMe Thailand) ทุ่มไม่อั้น เพื่อความสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นจนจบ

เปิดฉากแอเรีย 52 ของแบมแบม ด้วยเพลง Wheels Up และ Pandora ท่ามกลางทะเลสีเขียวจาก ‘อากาบง’ และเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มจากเหล่าอากาเซ่ที่มากันเต็มทุกพื้นที่สเตเดียม ก่อนจะต่อเนื่องความสุขให้แฟนๆ ออกสเต็ปกับเพลง Sour&Sweet, Ride or Die ตามด้วย Let’s Dance และ Who Are You

เมื่อได้รับเอนเนอร์จี้ฟูลฟีลจากแฟนๆ แล้ว เจ้าของแอเรีย 52 ไม่รอช้าไปต่อกันอีก 3 เพลง Wings, Take It Easy และ GHOST ก่อนที่อากาเซ่จะร้องว้าวแรงมาก เมื่อแบมแบมสาดความร้อนแรงและเซ็กซี่เล่นกับใจแฟนๆ กับเพลงไทย FIRE BOY ของ PP Krit (พีพี กฤษฏ์) สเปเชียลโชว์ที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

เสียงกรี๊ดดังต่อเนื่อง เมื่อสเปเชียลเกสต์ มาร์ค ต้วน พี่ใหญ่วง GOT7 รับไม้ต่อน้องชาย ขึ้นเวทีพร้อมเพลง Everyone Else Fades, You World และยังได้โชว์เพลงใหม่ Fallin ออนสเตจให้แฟนคลับที่ไทยได้ชมเป็นครั้งแรก ความพิเศษยังไม่หมด ไทยแลนด์สมมงดินแดนเมียหลวง คู่พี่น้องร้องเต้นเพลง TIPPY TOE ที่นี่ที่แรก ก่อนแท็กทีมปลุกเลือดอากาเซ่ด้วย 2 เพลงฮิต NANANA และ Lullaby จากวง GOT7

อีกช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย แบมแบมจัดให้! จับลักกี้แฟน 20 คน จากทุกโซนทั้งบัตรนั่ง และบัตรยืน ได้ถ่ายรูป 1:1 แบบใกล้ชิด ตามด้วยโชว์ที่แฟนๆ รีเควสต์เพลง Air และ Subliminal ได้ซูมชัดๆ กับความเซ็กซี่แบบฉบับแบมแบม แฟนคลับใจสั่นกันทุกโพ

ส่งท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง riBBon ที่แจ้งเกิดแบมแบมในฐานะศิลปินเดี่ยว ฟากอากาเซ่ก็มีโปรเจ็กต์เซอร์ไพรส์บอกรักเจ้าของแอเรีย 52 ด้วยการแปรตัวอักษรคำว่า WE 52 ❤️ BAM ที่ศิลปินหนุ่มเห็นแล้วแฮปปี้สุดๆ

โดย แบมแบม กล่าวว่า “ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ ขอบคุณที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นมามากกว่าฝันของผม งานนี้ไม่ได้เป็นงานเพื่อตัวผม แต่เป็นงานที่อยากตอบแทนทุกคนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา อยากให้ทุกคนมีความสุข ขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตผมและ GOT7 มาตลอด ผมพูดได้เต็มปากว่าอากาเซ่ไทย คือดินแดนเมียหลวงตลอดไป นี่แหละบ้านเกิดของผม ผมรักทุกคนจริงๆ ครับ”

คอนเสิร์ตจบ แต่อากาเซ่ไม่ยอมจบ! ตะโกนเรียกชื่อ แบมแบม ดังสนั่น แสงไฟบนเวทีสว่างพร้อมเพลง Look so fine ศิลปินหนุ่มเสิร์ฟความสนุกสุดขีด ต่อด้วยซิงเกิลไทยของตัวเองอย่าง พี่ไม่หล่อลวง และ Do You ก่อนจะชวน พี่มาร์ค มาแจมอีกครั้งกับเพลงชาติ GOT7 Hard Carry และเพลงเดบิวต์วง Girls Girls Girls และปิดท้ายด้วยเพลง riBBon

มาถึงช่วงที่ต้องบอกลากันจริงๆ เจ้าของคอนเสิร์ตก็ถึงน้ำตาซึมด้วยความซาบซึ้งและปลื้มใจ! งานนี้ต้องยกนิ้ว 3 เยี่ยมให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ ที่เต็มไปด้วยความประทับใจ สร้างความทรงจำ และหวนคิดถึงช่วงเวลาการเดินทางตลอด 10 ปี ของ แบมแบม กับ อากาเซ่ไทย ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ