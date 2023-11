ครูชลิต ส่งเสริมผลงานศิลปะ จากลูกศิษย์เด็กพิเศษออทิสติก ทั้ง 7 คน

ครูชลิต ส่งเสริมผลงานศิลปะ / โรงเรียนสอนศิลปะ ห้องเรียนแห่งความสุขบ้านครูชลิต ในนาม Chalit Art Project and Gallery เปิดเวทีให้เด็กพิเศษออทิสติก ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์ชลิต นาคพะวัน ได้แสดงความสามารถผ่านผลงานศิลปะในนิทรรศการกลุ่ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “I AM SPECIAL” เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง และสามารถถ่ายทอดความพิเศษนั้นออกมาให้โลกได้รับรู้ผ่านงานศิลปะ

ผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่สำหรับเด็กพิเศษออทิสติกในครั้งนี้คือ อาจารย์ชลิต นาคพะวัน ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนศิลปะ ที่ก่อตั้งขึ้นมากว่า 30 ปี เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางการสร้างงานศิลปะให้กับเด็กๆ โดยเน้นการดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่ไม่ซ้ำใคร และอาจารย์ชลิตยังเป็นศิลปินอารมณ์ดี ที่เปิดบ้านให้เป็นห้องเรียนศิลปะที่แตกต่างจากที่อื่น ซึ่งเป็นทั้งการใช้ศิลปะบำบัดเพื่อสร้างความสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นพื้นที่ให้ผู้สนใจได้แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ด้วย

ปีนี้ในโอกาสที่อาจารย์ชลิต นาคพะวัน ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ จึงได้ตั้งใจที่จะรวบรวมผลงานของเด็กๆ พิเศษออทิสติกที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหมด 7 คน จากห้องเรียนศิลปะแห่งความสุขบ้านครูชลิต เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีเวทีในการแสดงผลงานศิลปะของพวกเขา

สามารถต่อยอดในอนาคต และส่งต่อคุณค่าของพวกเขาให้กับสังคม ซึ่งผลงานศิลปะในครั้งนี้แสดงออกมาทั้งสีสันและเรื่องราวในเชิงบวก โดยผสมผสานสไตล์การทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเด็กๆ แต่ละคน ได้แก่ น้องป็อป, น้องก่อกุศล, น้องแอนนา, น้องชานน, น้องลีออง, น้องเจมส์ และน้องญาญ่า

นิทรรศการจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “I AM SPECIAL” เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง และสามารถถ่ายทอดความพิเศษนั้นออกมาให้โลกได้รับรู้ผ่านศิลปะ โดยได้จัดแสดงนิทรรศการครั้งแรกไปเมื่อปลายเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารแซคโซโฟน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและผู้ชื่นชอบงานศิลปะเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีนักสะสมผลงานศิลปะและผู้สนใจให้การสนับสนุนด้วยการซื้อภาพที่มีความหมายเหล่านั้น และเพื่อให้เด็กๆ ได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานศิลปะต่อไป จึงได้จัดงาน “I AM SPECIAL” – We Are All Special Exclusive Event” เพื่อแสดงผลงานขึ้นอีกครั้ง พร้อมทั้งมอบรายได้จากการจำหน่ายภาพหลังหักค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆ ศิลปินแต่ละคนด้วย

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง ไฟน์ไลน์, ดีนี่, บีไนซ์, ทรอส, เอเวอร์เซ้นส์ ฯลฯ ในฐานะผู้สนับสนุนนิทรรศการครั้งนี้, อาจารย์ชลิต นาคพะวัน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติในแวดวงศิลปะ เซเลบริตี้ชื่อดัง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับน้องๆ ศิลปินทั้ง 7 คน ต่อด้วยช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนจะได้ทำความรู้จักกับน้องๆ ศิลปินที่ต่างก็มาแนะนำตัวเอง

นอกจากนี้ ยังมี Gallery Tour นำโดยอาจารย์ชลิตและตัวแทนศิลปินพาเดินชมงานและบรรยายภาพอย่างใกล้ชิด ต่อด้วย “คุณเผือก-ชาตรี ปั้นสมสกุล” แห่งร้านแซคโซโฟน เป็นตัวแทนมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพที่ได้มีการจัดงานครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาให้กับน้องๆ ศิลปินแต่ละคนอีกด้วย

ก่อนจะปิดท้ายด้วยการโชว์ร้องเพลงกันสดๆ จาก “น้องใบพลู-ด.ญ.ภาวิดา พรวัฒนานุกูล” สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้เข้าร่วมงานที่ได้เห็นถึงความสามารถและความกล้าแสดงออกของเด็กๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มต้นและจบลงด้วยรอยยิ้มและความยินดีที่ได้เห็นความสามารถอันน่าทึ่งของเด็กๆ ในครั้งนี้