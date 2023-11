แฟนนางงามซัดเดือด! “วีนา ปวีนา” รีสตอรี่แฟนคลับอวยตัวเองเป็นมง 3 แห่จับตายินดีคนมง แต่ไม่ยินดี “แอนโทเนีย” ทัวร์ลงถามหาความเหมาะสม!?

จบไปแล้วกับการประกวด “Miss Universe 2023” ครั้งที่ 72 ณ ประเทศเอลซัลวาดอร์ แม้ครั้งนี้ประเทศไทยจะพลาดมงที่ 3



แต่ถือเป็นการทุบประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อตัวแทนสาวไทย อย่าง “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ผ่านเข้าไปถึงรอบสามคนสุดท้าย และได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครอง ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปีบนเวทีนางงามจักรวาล

แต่ขณะเดียวกัน อีกมุมหนึ่งไม่วาย เกิดประเด็นดราม่าเดือด จากไอจีสตอรี่ของนางงามสาวสวยหน้าคม “วีนา – ปวีนา สิงห์ทักวาล” รองอันดับ 2 Miss Universe 2023 ได้ออกมารีสตอรี่ที่แฟนคลับ ที่ได้โพสต์ข้อความว่า “มงสามคือวีนาเท่านั้น”

พร้อมกับรีสตอรี่อีกมากมาย ที่โพสต์อวย วีนา เช่น #ถ้าได้ไปจักรวาลฝากด้วยนะ , รอวีนา Come back , ยังรอและเชื่อเสมอว่าคนนี้คือ Universe โดยที่ไม่ปรากฏสตอรี่หรือโพสต์ใด ๆ ที่ยินดับ แอนโทเนีย



แต่กลับพบว่าแชร์โพสต์ยินดีกับ ประเทศการากัว ที่คว้าตำแหน่ง Miss Universe 2023 ไปครอง ก่อนที่จะลบโพสต์นั้นออกจากเฟซบุ๊ก และเปลี่ยนมาแชร์คลิปนาทีจับมือประกาศผล พร้อมกับแคปชั่นว่า “Congratulations to both! You both are amazing”

อย่างไรก็ตาม แม้จะลบโพสต์เดิมออกไปแล้ว แต่แฟนนางงามแคปทัน ทำให้เธอตกเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนนางงามอย่างหนักว่า การรีสตอรี่อวยตัวเองรัว ๆ เช่นนี้ มันอาจจะไม่ถูกเวลาเอาเสียเลย เป็นการไม่ให้เกียรติกันหรือไม่

นอกจากนี้ มีแฟนนางงามมองว่า เธอไม่ผิดที่เธอจะแสดงความยินดีกับผู้ชนะ แต่ก็ควรที่จะมีน้ำใจแสดงความยินดีกับ แอนโทเนีย ด้วยเช่นกัน

และหลังจากเกิดกระแสดราม่าดังกล่าว ทางสาววีนา ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด