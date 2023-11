ไบร์ท วชิรวิชญ์ คว้ารางวัลระดับตำนาน The Golden Cane Awards

ไบร์ท วชิรวิชญ์ เดินสายไปร่วมงานที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบินลัดฟ้าไปร่วมงาน Tatler Ball ที่ โรงแรม The Londoner Macao ในฐานะแขกคนพิเศษที่ได้รับรางวัล “The Golden Cane Awards” งานนี้หนุ่ม “ไบร์ท” ได้พบปะคนดังมากมาย อาทิ Venness, Koki และ David Beckham

Tatler สื่อ และแพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ได้จัดงาน Tatler Ball ครั้งยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค โดยมี เดวิด เบ๊คแฮม ร่วมเป็น Special Guest ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศ Asia’s Most Influential หรือรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย ของ Tatler

เพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของ Asia’s Most Influential หรือ ผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย Tatler ได้มีการประกาศและส่งมอบสามรางวัลทรงคุณค่า ได้แก่

รางวัล The Global Impact Awards รางวัล The Golden Cane Awards และรางวัล The Style Awards มอบให้แก่บุคคลผู้มีความโดดเด่น และทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ซึ่งรางวัล “The Golden Cane Awards” เป็นรางวัลที่ Kiera Chaplin หลานสาวของนักแสดง ในตำนานอย่าง Charlie Chaplin ได้เป็นผู้ส่งมอบรางวัลดังกล่าวภายใต้การอุปถัมป์ของ The Chaplin Award Asia เพื่อยกย่องความสำเร็จของผู้ทรงอิทธิพลในวงการแสดง ที่ได้รับการชื่นชมจากแฟน ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

นับเป็นครั้งแรกที่รางวัลดังกล่าวได้ถูกมอบให้กับนักแสดง และศิลปินชาวไทย “ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี” สำหรับรางวัล “The Golden Cane Awards” ได้รับการแต่งตั้งมาจากรางวัล Golden Cane หรือที่ถูกขนานนามว่า Chaplin Awards ที่ Charlie Chaplin นักแสดงระดับตำนานอย่าง Charlie Chaplin เคยได้รับเมื่อปีพ.ศ. 2515 ที่ New York

โดยรางวัลดังกล่าวได้เคยส่งมอบให้กับนักแสดงเอเชียผู้มากความสามารถ อาทิ Zhang Yimou และ Tony Leung สำหรับรางวัลสุดท้าย รางวัล The Style Awards ได้มอบให้กับนางแบบสาวชาวญี่ปุ่น Mitsuki Kimura ในฐานะที่เธอเป็นแฟชั่นไอคอนทั้งในจอ และนอกจอ