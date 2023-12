สาวโพสต์แฉ เพื่อนถูกนักร้องนำวงดัง DM หา ขอมีอะไรด้วย ทั้งที่มีแฟนแล้ว ให้คำใบ้ ทำคนมุ่งเป้าไปที่ นักร้องนำขวัญใจวัยรุ่นยุคนี้

ดราม่าวงการบันเทิงไม่เคยจะได้หยุดพัก เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 พ.ย.) อยู่ ๆ ก็มีเรื่องราวให้ชาวเน็ตนอนไม่หลับ เพราะเกิดการขุดพฤติกรรมแฉนักร้องนำวงดัง !

เรื่องราวเริ่มต้นจาก ผู้ใช้ X รายหนึ่ง ออกมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตรงที่เคยพบเจอ เมื่อนักร้องนำวงหนึ่งที่มีเพลงดังมากกกกก ทักมาขอมีอะไรกับเพื่อนร่วมงาน ! แถมตอนนั้นก็เปิดตัวคบกับนักแสดงหญิงคนหนึ่งไปแล้วด้วย

โดยคนก็เข้ามาขอคำใบ้มากมาย กระทั่งผู้โพสต์เขียนประโยคหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า “If you truly love me, pls (ถ้าเธอรักฉันจริง, ได้โปรด)” ซึ่งเนื้อเพลงนี้พอแปลไทยแล้วดันไปคล้ายกับเพลงฮิตเพลงหนึ่ง ทำเอาชาวเน็ตว้าวุ่นกันใหญ่

คำใบ้ผุดขึ้นมามากมาย ทั้ง “เคยไปช่วยทำยูทูบ พี่ผญ.ช่องดังเกี่ยวกับอาหารก่อนมาเป็นนักร้อง” และอีโมจิ รูปฝนตก

เมื่อเรื่องกลายเป็นไวรัลก็มีชาวเน็ตหลายรายเข้ามากล่าวอ้างว่า เคยเจอ เคยเห็น เคยรับข้อมูลว่านักร้องคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ และทำมานานแล้ว ตอนช่วงมีชื่อเสียงแรก ๆ เคยมีคลิปแฉหลุดด้วยซ้ำ แต่เรื่องก็เงียบไป

หลายมองว่าถ้าตอนที่โสดก็คงจะไม่ผิดอะไรแต่เมื่อมีแฟนแล้วถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเดิม ๆ อันนี้ผิดแน่นอน

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็คงต้องฟังแบบหูไว้หู ถ้าออกตัวแรงมากเกินไป จะกลับตัวไม่ทัน เพราะก็มีหลาย ๆ เคส ที่ทำเอาชาวเน็ตกินอาหารเม็ดกันมาแล้ว