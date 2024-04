สกู๊ปบันเทิง - ‘บอย-หน่อง-ภัทร์’มั่นใจ! จัดแฟนมีต‘พัคมินยอง’ครั้งแรก

ผลงานก้าวแรกไม่ธรรมดา สำหรับ 3 พี่น้องตระกูล “ฉัตรบริรักษ์” บอย ปกรณ์, หน่อง ธนา และ ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ ที่เปิดบริษัท Bee Good Entertainment จำกัด จัดแฟนมีต ประเดิมด้วยนางเอกเกาหลีใต้สุดฮอต ‘พัคมินยอง’ กับงาน “2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING [MY BRAND NEW DAY] in Thailand” โดยจับมือร่วมกับสุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนท์

โดย 3 พี่น้อง บอย หน่อง ภัทร์ พร้อมด้วย ‘พีช’ ศศิมา อิศรางกูร ณ อยุธยา บรรณาธิการอำนวย นิตยสารสุดสัปดาห์ ตัวแทนสุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ได้มาพูดคุยถึงงานแฟนมีตติ้งดังกล่าว

• จุดเริ่มต้นงาน “2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING [MY BRAND NEW DAY] in Thailand”?

บอย – “งานแฟนมีตติ้งและคอนเสิร์ต เป็นความชอบส่วนตัวที่เราชอบดู ซีรีส์เกาหลีก็ชอบดู รู้สึกสายงานแนวนี้น่าทำ โอกาสลงตัวที่ได้คุยกับทางสุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งที่บ้านผมมีความผูกพันกับสุดสัปดาห์มาเป็นสิบปี เราพูดคุยถึงการทำโปรเจ็กต์พิเศษ พอคุยแล้วก็คิดว่าน่าลอง ซึ่ง Bee Good Entertainment เกิดขึ้นมาเพราะโปรเจ็กต์นี้เลย แล้วผมก็ทำคนเดียวไม่ได้หรอก ต้องมีหน่องมาทำโซเชี่ยล มีภัทร์มาดูเรื่องเอกสารเรื่องบัญชีให้”

ภัทร์ – “พอเข้ามาทำจริงๆ เนื้องานค่อนข้างเยอะ ขนาดแบ่งสรรปันส่วนแล้วยังรู้สึกว่าต้องเข้าไปช่วยแต่ละคนกันอยู่ดี กลายเป็นว่าไม่ได้มีหน้าที่ที่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะทุกคนต้องช่วยกันหมด”

• มองธุรกิจตรงนี้ยังไงบ้าง เพราะ ณ วันนี้คู่แข่งในตลาดเยอะ?

พีช – “การทำคอนเสิร์ตแฟนมีต ผู้จัดหน้าใหม่มีเยอะ แต่เราเอาความแข็งแรงในส่วนที่เรามี ไม่ว่าจะเรื่องมีเดีย เรื่องหนังสือ เอามาผสมผสาน คู่แข่งเกิดเรื่อยๆ เพียงแต่เราต้องทำส่วนของเราให้ดีที่สุด”

บอย – “ต่อให้เราเป็นหน้าใหม่ แต่คนที่มาร่วมจอยกับเรา สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเราคงไม่เอาความเป็นสุดสัปดาห์หรือว่าการที่ผมทำงานในวงการมานานมาทำให้ชื่อเสียแน่นอน นโยบายของพวกเราคือจริงใจกับลูกค้าที่มาซื้อบัตร ทำให้ทุกอย่างเข้าถึงง่าย ราคาน่ารัก ไม่ต้องเอากำไรอะไรขนาดนั้น แล้ววงการของการจัดแฟนมีต สิ่งที่จำเป็นมากๆ คือเรื่องโปรไฟล์และชื่อเสียงของผู้จัด ถ้าเราเริ่มต้นได้ดี ก็จะต่อยอดให้เราจัดได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นโปรเจ็กต์แรกสิ่งที่เราเน้นก็คือ ทำออกมาแล้วคนชอบ”

• ฟีดแบ็กหลังเปิดขายบัตร?

หน่อง – “จริงๆ วันนั้นลุ้นมาก แล้วเรามีแพลนไปไหว้พระที่พม่าพอดี เลยมีโอกาสไหว้พระขอพรเรื่องนี้ บัตรเดินสุดๆ บางโซนเต็มไปแล้วแต่ก็ยังจับจองกันได้อยู่ แล้วฟีดแบ็กเป็นไปในทิศทางบวกหมดเลย”

พีช – “แต่ต้องย้ำว่าต่อให้ราคาบัตรจะน่ารัก แต่ก็ไม่ได้มีผลไปถึงโปรดักชั่นที่ว่าจะต้องน้อยลงไปด้วย ด้วยความเป็นมืออาชีพของเกาหลี เราก็จะทำตามที่เขารีเควสต์ทั้งหมด ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องโปรดักชั่น ทุกอย่างออกมาดีแน่นอน”

• จากคนดูแล้วต้องมาเป็นผู้จัดเอง เอาประสบการณ์มาปรับใช้ยังไงบ้าง?

ภัทร์ – “เราเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าเป็นเราไปซื้อบัตรคงคิดอยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรบ้าง พอซื้อแล้วไปนั่งดูแล้วอยากได้ความรู้สึกยังไงกลับมา งานไหนที่รู้สึกว่าดูแล้วคุ้มค่าเงินเราก็อยากทำให้เป็นอย่างนั้น“

บอย – “แต่อย่างที่บอก ซีเควนซ์ทั้งหมดมาจากทางเกาหลี เราไม่สามารถใส่อะไรตามใจเราได้ แต่เราพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าคนดูชอบ เช่น MC ล่าม พอได้ยินมาว่าเขาชอบใคร เราก็พยายามติดต่อคนนั้น ซึ่งเราเลือกเบอร์ต้นๆ หมดอยู่แล้ว แต่สุดท้ายก็คงมีบ้างกับฟีดแบ็กทางลบ เราคงทำอะไรให้ถูกใจแบบ 100% ไม่ได้ เอาเป็นว่าก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างออกมาเป็นในทิศทางบวกให้มากที่สุด”

• เหตุผลที่ไม่ควรพลาดมางานแฟนมีตครั้งนี้?

บอย – “อย่างแรกเลย เป็นครั้งแรกที่ พัคมินยอง มาจัดแฟนมีตในประเทศไทย เราไม่รู้ว่าจัดครั้งนี้แล้วเขาจะมาอีกเมื่อไหร่ ราคาบัตรน่ารัก เบเนฟิตดี ได้ Hi Bye และโปสเตอร์ทุกที่นั่ง”

พีช – “นอกจากนี้ พัคมินยองยังเตรียมโชว์พิเศษสำหรับแฟนมีตที่ประเทศไทยครั้งนี้ด้วย แล้วก็มีของขวัญพิเศษที่เตรียมมาเองเพื่อมอบให้ทุกที่นั่ง ที่สำคัญประเทศไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศที่ได้จัดแฟนมีต คือประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ถือว่าคนไทยโชคดีมากๆ”

หน่อง – “ฝากย้ำอีกที สำหรับ 2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING [MY BRAND NEW DAY] in Thailand วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ที่ MCC Hall, The Mall Lifestore Ngamwongwan สามารถซื้อบัตรได้ที่ www.theconcert.com ครับ”

จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล