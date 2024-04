ไม่มงจะงงมาก ‘หลิน มาลิน’ ตัวเต็ง คว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ส่วนมิสแกรนด์ปทุมธานี ซิวรองอันดับ 1

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 6 เม.ย. 2567 ที่ เอ็มจีไอ ฮอลล์ศูนย์การค้า บราโว้ บีเคเค พระราม 9 นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางเทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธาน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ อิงฟ้า วราหะ ผู้จัดการกองประกวด มิสแกรนด์ จัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 รอบตัดสิน

สุดจึ้ง 77 สาวงามเปิดตัวมาด้วยธีม T-POP เต้นยับในเพลง The One and Only ก่อนจะแนะนำตัวครั้งสุดท้ายตามสไตล์แกรนด์ เรียกเสียงเฮเสียงฮาให้แฟนๆ สนั่นฮอลล์

จากนั้นมีการประกาศรางวัลพิเศษโดย รางวัล Best National Costume ได้แก่ มิสแกรนด์นครราชสีมา ผู้สร้างมนต์ขลังบนเวทีด้วยชุดย่าโม ที่ทำถึงจนขนลุกกันทั้งฮอลล์ ส่วนรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม ได้แก่ มิสแกรนด์ชลบุรี

จากนั้นประกาศผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย และ 11 คนสุดตามลำดับ ทำเอาแฟนๆ ลุ้นระทึก เมื่อมีทั้งตัวเต็งและม้ามืดจับมือกันเข้ารอบ ก่อนจะสปีดโชว์กิ๋นให้คณะกรรมการปวดหัวไปกับความสวยฉลาดกินกันไม่ลง

ต่อมาพิธีกรประกาศผลบีบใจคนดูในรอบ 5 คนสุดท้ายได้แก่ มิสแกรนด์ลำปาง , มิสแกรนด์มหาสารคาม, มิสแกรนด์ปทุมธานี, มิสแกรนด์ชุมพร และมิสแกรนด์ภูเก็ต

ก่อน Special guests แน็ก ชาลี จะควงคู่ กามิน ขึ้นมอบรางวัล Grand T-POP ให้กับทีมผู้ชนะ ได้รับเงินรางวัลทั้งทีม 2 ล้านบาท สนับสนุนโดย Citra และ Kitty Kawaii โอกาสได้ เดบิวต์ในฐานะศิลปิน Grand T-POP ที่ประเทศเกาหลี ได้แก่ มิสแกรนด์พะเยา, มิสแกรนด์พิจิตร, มิสแกรนด์นครพนม, มิสแกรนด์สกลนคร, มิสแกรนด์สตูล, มิสแกรนด์ระนอง, มิสแกรนด์มุกดาหาร และมิสแกรนด์มหาสารคาม

จากนั้น 5 ผู้เข้าประกวดได้ตอบคำถามเดียวกันที่ว่า “ถ้าคุณมีโอกาสได้บอก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เรื่องซอฟพาวเวอร์ จะนำเสนอสิ่งใดเป็นซอฟพาวเวอร์“ โดยผู้เข้าประกวดมีเวลา 45 วินาที

กระทั่งถึงวินาทีลุ้นระทึก เมื่อพิธีกรประกาศผู้คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ที่สามารถเอาชนะใจกรรมการ ได้แก่ หลิน มาลิน ชระอนันต์ มิสแกรนด์ภูเก็ต

รองอันดับ 1 ได้แก่ ใบเฟิร์น กัญภัสภร รุ่งเรือง มิสแกรนด์ปทุมธานี

รองอันดับ 2 ได้แก่ ใบมิ้นท์ กิตติยาพร ฟุ้งมี มิสแกรนด์ชุมพร

รองอันดับ 3 ได้แก่ พราด้า ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล มิสแกรนด์ลำปาง

รองอันดับ 4 ได้แก่ เหมย อรทัย พังจันทร์ มิสแกรนด์มหาสารคาม

รองอันดับ 5 ได้แก่ มิสแกรนด์ชัยนาท มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร มิสแกรนด์สกลนคร มิสแกรนด์สระบุรี มิสแกรนด์พิจิตร และมิสแกรนด์สตูล