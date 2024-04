หวานฉ่ำ แม็กซ์ วีรคณิศร์ จัดหนัก ซื้อเค้ก ดอกกุหลาบแดงช่อโต กระเป๋าแบรนด์หรู เซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจ วิว วรรณรท ปลื้มหนักให้เป็น 𝐦𝐲 𝐡𝐨𝐦𝐞

คู่นี้ก็หวานกันแบบไม่ให้ได้หยุดพักกันเลย สำหรับนักแสดงสาว วิว วรรณรท กับ นักแสดงหนุ่ม แม็กซ์ วีรคณิศร์ ล่าสุดหนุ่มแม็กซ์ จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แฟนสาวแบบฉ่ำๆ ด้วยการพาไปสวีทหวานที่หัวหิน พร้อมกับของขวัญสุดพิเศษเป็นกระเป๋าแบรนด์หรู

ทั้งนี้นักแสดงหนุ่ม ยังถ่ายคลิปนาทีการทำเซอร์ไพรส์หวานใจมาฝาก พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า Surprised mission complete!!!🎉🎉🎉 วิวไม่รู้เรื่องอะไรเลยยย ตั้งแต่ต้นจนจบ หวังว่าหนูจะชอบของขวัญนะครับ🎁💝💐 เค้กที่เตรียมให้ก็เป็นบัตเตอร์เค้กที่หนูชอบตั้งแต่เด็กๆ และกระเป๋าที่เหมาะกับคนแบกบ้านไปไหนมาไหนอย่างหนูนะคะ

ขอบคุณทางโรงแรมวาลาและทีมงานทุกคนที่ช่วยกันเตรียมเซอร์ไพรส์นะครับ ทั้งเค้กและดอกไม้ ทุกคนน่ารักมากๆจริงๆ ห้องพักก็ดีไซน์สวยลงตัวไม่มากไม่น้อยจริงๆ ชอบที่นี่มากๆ😍😍😍 #รักที่่รัก #VILLBIRTHDAY #เค้าน่ารักผมอยากให้โลกรับรู้

ด้านสาววิว โพสต์ภาพคู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นหวานๆว่า ร๊ากกกกกกกที่รัก❤️❤️❤️:)))) ขอบคุณนะคะเบบี๋สำหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดไกลถึงหัวหิน! ตั้งแต่พามาเที่ยว เตรียมเค้กในความทรงจำวัยเด็กให้ แล้วยังมีของขวัญ(ที่อยากได้มากแต่เก็บเงินซื้ออยู่) สีนี้หายากมากแล้วด้วยยังหามาให้ได้ แง จะใช้ให้คุ้มค่าเลยค่ะ

กราบ🥹🙏🏻ขอบคุณทุกอย่างที่ตั้งใจทำให้นะคะ มันมีค่ามากมายจริงๆ… แต่รู้มั้ยว่า “ตัวที่รักนั่นแหละคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับหนูแล้วน้าา” I’m so lucky to have you in my life, 𝐦𝐲 𝐡𝐨𝐦𝐞🧑‍🦳👨‍🦳🏠❤️

หวานกันขนาดนี้ สงสัยว่าคู่นี้เขาคงจะมีข่าวดีๆ เร็วนี้แน่นอน

ขอบคุณรูปจากไอจี : mac_waang