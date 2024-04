ไม่สนุกเลย อดไปเที่ยวเล่นน้ำเหมือนคนอื่น ใหม่ ดาวิกา ฟาดเคราะห์ เข้าโรงพยาบาล รับวันสงกรานต์ เต๋อ ฉันทวิชช์ ดูแลไม่ห่างเตียง

ในขณะที่หลายๆ คนได้หยุดพักผ่อนในวันสงกรานต์ บ้างก็ไปเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์กับเพื่อนหรือครอบครัว บ้างก็เลือกที่จะพักอยู่บ้านชิลๆ แต่สำหรับนางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ กลับต้องมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรับวันสงกรานต์แทน

แต่แฟนๆ ไม่ต้องกังวล เพราะว่าหนูใหม่เขามีหวานใจอย่าง เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง สำหรับสาเหตุของการป่วยของหนูใหม่ คาดว่าน่าจะเกิดจากการทำงานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอ

ด้านคนในวงการเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของนักแสดงสาวว่า หายไวไวค้าบบบบ, หายไวไวนะคะพี่ใหม่, เอ้าฟาดเคราะห์ๆ หายปุ๊บกลับมาแบบปัง, น้องงงง หายเร็วๆนะคะ แข็งแรงๆ, Get well soon naka❤️✌️👍🏻 หายแล้วจะแข็งแรงกว่าเดิมค่ะ🥰🥰ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : davikah