ขยันไปทะเลจริงๆ สำหรับสาว ดิว อริสรา ล่าสุด ลัลล้าไปเที่ยวทะเลภูเก็ต โชว์ผิวขาวจั๊วะอีกแล้ว พร้อมโพสต์รูปในชุดว่ายน้ำรัวๆ

เลือกมาแต่ละชุด ไม่เยอะ แต่เซ็กซี่ทุกชุด ตามที่เจ้าตัวโพสต์ น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ high fashion!

แต่ที่สะดุดคือข้อความ If love turns lonely, let it go

(ถ้ารักกลายเป็นความเดียวดาย อ้างว้าง ก็ปล่อยมันไป)

มันมีนัยยะอะไรรึเปล่า หรือว่า???