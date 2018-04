สาวๆช็อกเป็นแถว! ‘อติล่า เดอะเฟซ’เปิดตัวเมียท้องแก่ ‘พลอย’เข้ามาเมนต์แบบนี้

งานนี้ทำเอาสาวๆช็อกกันเป็นแถว เมื่อนายแบบหนุ่ม ‘อติล่า อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์‘ จากเวทีประกวดเดอะเฟซเมน ไทยแลนด์ ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการที่ตอนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดลงไอจีส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า Awaiting for my Prince to see the light of the day. My greatest achievement is yet to come. Soon it will be time to crown a new Prince charming

ขณะที่เทนเทอร์ของ ‘อติล่า อาร์เธอร์’ อย่างดาราสาว ‘พลอย เฌอมาลย์’ ก็โพสต์ภาพอติล่าและแฟนสาว พร้อมข้อความแสดงความยินดีว่า ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของอติล่า ที่ได้ลูกชายนะจ้า คุณมัมดีใจมาก ที่จะได้อุ้มหลานตัวน้อยเร็วๆนี้แล้วววว ยินดีต้อนรับนะจ้าตัวน้อยยยย