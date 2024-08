แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ หลานสาว ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ ที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา ตี2 ของวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา สร้างความเสียใจให้กับครอบครัว รวมถึงแฟนคลับเป็นอย่างมาก

แหวนแหวน ได้โพสต์รูปกราบลาคุณตา พร้อมเผยกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดยมีข้อความว่า “กราบลาคุณตาก่อนลมหายใจสุดท้าย….🙏 วันนี้คุณตาดูหลับสบาย พร้อมเดินทางไกลแล้วนะคะ : ) คุณตาต้องไม่ร้องไห้ และไม่ต้องห่วงพวกเราลูกหลาน ไม่ต้องห่วงคุณยายเพชรนะคะ🤍 วันนี้พาเหลนมากราบลาคุณทวดชรินทร์กับเราทาง vdo call ด้วย…พวกเรารักคุณตามากค่ะ🤍

ขอบพระคุณพี่ตู่ด้วยนะคะ @nantida_tu ที่มาร่วมกราบลาคุณตาและให้กำลังใจพวกเราทุกคนวันนี้ it means so much to us ka🙏

ทั้งนี้ กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดอภิธรรม นายชรินทร์ นันทนาคร (ศิลปินแห่งชาติ) ณ ศาลา ๙ และ ๑๑ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง แชวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ

เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม – วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม ขอความกรุณางดพวงหรีด จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ