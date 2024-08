เมนูบันเทิง -Create Intelligence จัดเต็มเทศกาลดนตรี Chang Music Connection presents “Season of Love Song ครั้งที่ 14”

หลัง ‘มิ่ง-นีโอ-ทรั้ง-ไอซ์’ 4 หนุ่ม “Seventh of July” วงน้องใหม่จาก “MILK! BKK Artist Service Platform” ปล่อย EP Album แรกในชีวิต “SPOOKY” ไปแล้วนั้น ล่าสุดก็ถึงเวลาผุดคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มในชื่องาน “LET’S SPOOKY PARTY” อังคารที่ 27 ส.ค. นี้ ณ BONHOMIE ซื้อบัตรได้แล้วที่ Eventpop หรือผ่านทาง : https://www.eventpop.me/s/spookyparty

GMM Music ร่วมกับ River City Bangkok เชิญร่วมงาน “COCKTAIL, YOURS EVER, LIFETIME EXHIBITION” นิทรรศการเชิงประสบการณ์จากบทเพลงศิลปินวง “COCKTAIL” สตูดิโออัลบั้มแรกจนถึงสตูดิโออัลบั้มสุดท้าย “YOURS EVER” ตั้งแต่ 1-21 ก.ย. ณ RCB Galleria 1 และ 2 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียของ GMM Music, River City Bangkok และ COCKTAIL

ค่าย Double Mass โดยศิลปินหนุ่ม ‘สงกรานต์’ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารค่าย ชวนแฟนๆ มาสนุกใน “Double Mass First Opening Party” งานเปิดตัวค่าย พุธ 11 ก.ย. ที่ THE CIRCUS STUDIO พบศิลปินในค่าย Aoey Jiratch, KONGJUE, MEiMEi, jeenarr และ บาส สิทธิชัย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษภายใต้สังกัด MeMindY อาทิ Boss-Nouel, Fort-Peat และ Aya ซื้อบัตรได้ที่ The Concert Application

GMMTV ชวนดูตอนสุดท้ายซีรีส์ “The Trainee ฝึกงานเทอมนี้ รักพี่ได้มั้ย” กับ 2 นักแสดงนำ ‘ออฟ จุมพล’ และ กัน อรรถพันธ์’ ร่วมด้วยก๊วนเพื่อนๆ พร้อม 2 ผู้กำกับฯ ฐชัย โกมลเพ็ชร์ และ ศศินันท์ พัฒนะ ในงาน “The Trainee Final EP. Fan Meeting” อาทิตย์ที่ 15 ก.ย. เวลา 19.30 น. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอน เริ่มขายบัตรอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

Create Intelligence จัดเต็มเทศกาลดนตรี Chang Music Connection presents “Season of Love Song ครั้งที่ 14” เสาร์ 16 พ.ย. ณ เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เปิดไลน์อัพ 15 ศิลปิน BODYSLAM, COCKTAIL, PARADOX, EBOLA, THE RICHMAN TOY, PALMY, VIOLETTE WAUTIER, POLYCAT, BOWKYLION, THE TOYS, 4EVE, ALLY, SINGTO NUMCHOK, PURPEECH และ Your MOOD รีบกดบัตรสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. เริ่มจำหน่ายบัตรแล้วที่ Application : The Concert