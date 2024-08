บ้างน้ำตาไหล แห่ชมทำได้สุดยอดสู้มากๆ ครั้งแรกใน5ปี คุณหญิงแมงมุม ยืนเองได้แล้ว สามีสุดดีใจโพสต์คลิป

โมเมนต์สุดดีใจ เสธ.ดอลลาร์ สามี คุณหญิงแมงมุม ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล โพสต์ คลิป ภรรยาสุดรัก ขณะกำลังพยายามลุกขึ้นยืนด้วยตัวเอง พร้อมแคปชั่นว่า

“YES!!! She did it for the first time in 5 years! ยืนเองได้เเล้ว เย้! #สุดยอด #determination #perseverance #nevergiveup #neverdespair #ดีใจสุดๆ #ครั้งเเรกใน5ปี ”

โดยคนสนิท คนดัง ต่างเข้ามาคอมเมนต์สุดดีใจ บ้างก็ถึงกับน้ำตาไหลเลย บ้างก็ส่งอิโมจิปรบมือรัว อิโมจิหัวใจ อาทิ พี่น้ำตาไหลโว๊ยยยย ดีใจ , น้องพี่ สู้ๆ มุมทำได้ , สุดยอดจ้ะ เป็นต้น