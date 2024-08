บันเทิงต่างประเทศ– The Lord of the Rings : The Rings of Power เปิดตัวซีซั่น2 มหาศึกครั้งสำคัญ ชี้ตายในยุคที่สองของประวัติศาสตร์มิดเดิลเอิร์ธ

ซีรีส์ “The Lord of the Rings : The Rings of Power” (เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ : แหวนแห่งอำนาจ) เปิดตัวอย่างสุดท้ายของซีซั่น 2 โดยจะนำเสนอเรื่องราว Siege of Eregion มหาศึกครั้งสำคัญที่มีผลชี้เป็นชี้ตายในยุคที่สองของประวัติศาสตร์มิดเดิลเอิร์ธ

การกลับมาของเซารอน เมื่อถูกขับไล่โดยกาลาเดรียล เจ้าแห่งความมืดผู้เรืองอำนาจจะต้องพึ่งเล่ห์กลของตนเองเพื่อสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่โดยปราศจากกองทัพหรือพันธมิตร และควบคุมการสร้างวงแหวนแห่งอำนาจซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถผูกมัดผู้คนในมิดเดิลเอิร์ธทั้งหมดไว้ได้ภายใต้เจตจำนงอันชั่วร้าย

ตัวอย่างสุดท้ายเผยให้เห็นมิดเดิลเอิร์ธท่ามกลางความขัดแย้งที่เซารอนได้หว่านไว้ เล่ห์กลและการบงการที่นำไปสู่การสร้างแหวนแห่งอำนาจเพิ่มขึ้น พันธมิตรที่ไม่น่าเป็นไปได้เกิดขึ้นท่ามกลางไฟสงคราม และมิตรภาพที่แท้จริงกำลังถูกทดสอบ ภัยร้ายจะไม่ซ่อนตัวในเงามืดแต่กำลังคืบคลานเข้าสู่แสงสว่าง โชคชะตาอันใหญ่หลวงจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาณาจักรเอเรกิออน, คาซัด-ดูม, ลินดอน, นูเมนอร์ และดินแดนใกล้เคียง เมื่อความปลอดภัยและสงบสุขของนานาอาณาจักรกำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย

The Lord of the Rings : The Rings of Power ซีซั่น 2 จะสตรีม 3 ตอนแรกบน Prime Video วันที่ 29 ส.ค. นี้ และรับชมตอนใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดี โดยจะปิดจบซีซั่นด้วยตอนสุดท้ายในวันที่ 3 ต.ค. 67