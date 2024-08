ทำความรู้จัก ประวัติและตำนานของวง Oasis คือใคร ? ทำไมแฟน ๆ ทั่วโลกถึงตื่นเต้นอย่างมาก ในการประกาศกลับมารวมตัวอีกครั้ง แม้จะหายไป 15 ปี

กลายเป็นข่าวร้อนขึ้นเทรนด์ไปทั่วโลก หลัง Oasis (โอเอซิส) ประกาศรียูเนี่ยน กลับมาจัดคอนเสิร์ตในรอบ 15 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในอังกฤษวันที่ 27 สิงหาคมนี้ รวม 14 รอบการแสดงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2025

โดยเลือกเปิดการแสดงใน 5 เมือง ใน 4 ประเทศ (3 ประเทศอยู่ในสหราชอาณาจักร) ได้แก่ คาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลส์, แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ, ลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เอดินเบอะระ ประเทศสกอตแลนด์ และดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

Oasis เป็นวงดนตรีร็อกในตำนานยุค ‘90s ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประวัติศาสตร์บริตป๊อบ (Britpop) ของเกาะอังกฤษ ทั้งยังเป็นวงที่เกิดขึ้นจากสังคมชนชั้นแรงงานในเมืองแมนเชสเตอร์

เดิมทีใช้ชื่อว่า The Rain โดยมีสมาชิก คือ เลียม แกลลาเกอร์ (ร้องนำ) ,พอล อาร์เธอร์ (กีตาร์) พอล แม็กเกวียน (เบส) และโทนี แม็กคาร์รอลล์ (กลอง) จากนั้นพวกเขาได้ชักชวนพี่ชายของเลียม คือ โนล แกลลาเกอร์ มาร่วมวงก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น ‘Oasis’ ในเวลาต่อมา

ย้อนประวัติศาสตร์ ตำนาน Oasis

ปี 1993 วง Oasis เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับสังกัดค่ายเพลงอิสระ Creation Records

ปี 1994 วง Oasis เปิดตัวอัลบั้มแรก “Definitely Maybe” ครองอันดับหนึ่ง UK Albums Chart เป็นอัลบั้มเดบิวต์ที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ

ปี 1995 วง Oasis สร้างวัฒนธรรมเพลงที่เรียกว่า Britpop

ปี 1995 Oasis เปิดตัวอัลบั้มที่สอง “(What’s the Story) Morning Glory?” อัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาล มีเพลงฮิตอย่าง “Wonderwall,” “Don’t Look Back in Anger,” และ “Champagne Supernova”

มือกลองอย่าง โทนี แม็กคาร์รอลล์ ถูกให้ออกจากวง และแทนที่ด้วย แอลัน ไวต์

ปี 1996 Oasis แสดงคอนเสิร์ตสองครั้งที่ Knebworth House ในอังกฤษ มีผู้ชมกว่า 250,000 คน

ปี 1997 Oasis เปิดตัวอัลบั้ม Be Here Now ถูกวิจารณ์ว่าคุณภาพแย่กว่าอัลบั้มก่อนๆ

ปี 1999 แม็กเกวียน (เบส) และ อาร์เธอร์ (กีตาร์) ได้ลาออกจากจากวง

ปี 2000 เปิดตัวอัลบั้ม Standing on the Shoulder of Giants โดยมีสมาชิกใหม่ คือ เจม อาเชอร์ และแอนดี้ เบลล์

ปี 2002 เปิดตัวอัลบั้ม Heathen Chemistry

ปี 2004 เพิ่มสมาชิกอย่าง แซค สตาร์กี้ แทนที่ แอลัน ไวต์

ปี 2005 เปิดตัวอัลบั้ม Don’t Belive the Truth