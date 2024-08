SM Ent. ออกแถลงการณ์ ประกาศ ‘มุน-แทอิล NCT’ ออกจากวง หลังพบอาจมีส่วนเอี่ยวคดีอาชญากรรมทางเพศ ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน

SM Entertainment ออกแถลงการณ์ว่า “เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้ยืนยันว่าแทอิลถูกฟ้องร้องในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเพศ เราตระหนักดีว่าปัญหานี้ร้ายแรงมากในขณะที่สืบหาข้อเท็จจริง ดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าแทอิลจะไม่สามารถทำกิจกรรมในทีม (NCT) ได้อีกต่อไป

หลังหารือกับแทอิล เราจึงตัดสินใจให้เขาออกจากทีม ขณะนี้แทอิลให้ความร่วมมือในการสืบสวนของตำรวจอย่างเต็มที่ หากมีความคืบหน้าของการสืบสวนจะแจ้งให้ทราบ ขออภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับความขัดแย้งที่เกิดจากศิลปินของเรา”

มุน แท-อิล หรือที่รู้จักกันในชื่อ แทอิล เป็นสมาชิกวง NCT127 ในกลุ่ม NCT บอยกรุ๊ปแถวหน้าของวงการ K-POP ซึ่งเดบิวต์ในปี 2016 แทอิล มีชื่อเสียงด้านการร้องเพลง รับตำแหน่งเป็นนักร้องเสียงหลักของวง รวมถึงมีอายุมากที่สุด

ก่อนหน้านี้ แทอิล ประสบอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ระหว่างทางกลับบ้านหลังจากเสร็จสิ้นตารางงาน ทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมคอนเสิร์ต NCT Nation : To The World’ และคอนเสิร์ต NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : BANGKOK – THE LINK ได้