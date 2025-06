เมนูบันเทิง – คิงออฟแดนซ์ เจ เจตริน คัมแบ๊กคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก ในรอบ 6 ปี “คอนเสิร์ตนั่งใกล้ JETRIN The Exclusive Moment” พร้อมแขกรับเชิญคนสำคัญ

คิงออฟแดนซ์ ‘เจ’ เจตริน วรรธนะสิน คัมแบ๊กคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในรอบ 6 ปี ใน “คอนเสิร์ตนั่งใกล้ JETRIN The Exclusive Moment” พร้อมแขกรับเชิญคนสำคัญ ‘โจ จิรายุส’ พี่ชาย และ ‘น้องเจ้านาย’ ลูกชาย จัดขึ้น 3 รอบเท่านั้น 27-28-29 มิ.ย.นี้ ณ KBank SiamPic Hall จำหน่ายบัตรแล้ว ทางเว็บไซต์และแอปฯ Zipevent

‘MINNIE’ หรือ ‘มินนี่’ ณิชา ยนตรรักษ์ ศิลปินสาวชาวไทยหนึ่งเดียวแห่งวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต “i-dle” เตรียมเสิร์ฟความฟินกับแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรก ใน “MINNIE FIRST FAN MEET UP IN BANGKOK” เสาร์ที่ 28 มิ.ย. ณ CENTRALWORLD PULSE จัดโดย Fanme เปิดขายบัตรเสาร์ที่ 7 มิ.ย. ตั้งแต่ 12.00 น. ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com และโทร. 0-2262-3456

คู่ฮอต ‘เกรท สพล’ และ ‘อิน สาริน’ โคจรพบกันอีกครั้งใน “จาฤกรติชา Memoir Of Rati” ซีรีส์วายพีเรียดเรื่องแรกจาก GMMTV ชวนแฟนๆ ดูตอนแรกพร้อมกันในงาน “จาฤกรติชา The First Chapter” ศุกร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 19.30 น. ที่สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex จองบัตรเสาร์ที่ 7 มิ.ย. ตั้งแต่ 10.00 น. ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และโทร. 0-2262-3456

เหล่าสาวกควายยิ้มไม่ควรพลาด “คอนเสิร์ต ตั้งใจฟัง Smile Buffalo” ของศิลปิน “Smile Buffalo” เสาร์ที่ 28 มิ.ย. เวลา 17.00-22.00 น. ที่สตูดิโอ ล้อมวงมันส์ (พัฒนาการ 40) บัตรราคาเดียว 888 บาท (อาหาร + เครื่องดื่ม ไม่รวมแอลกอฮอล์) จำหน่ายบัตรที่ : Line official : @lomwongman https://lin.ee/TLwMUCp

หลังเสิร์ฟเคมีเคใจตกแฟนๆ ในซีรีส์สุดปัง “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners” ที่ผลิตโดย GMMTV สองหนุ่มฮอต ‘เพิร์ธ ธนพนธ์’ และ ‘แซนต้า พงศภัค’ ก็เตรียมจัดแฟนคอนครั้งแรกในงาน “PERTH SANTA TIME STOPPER FANCON” เสาร์ที่ 19 ก.ค. เวลา 17.00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เปิดจำหน่ายบัตรทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และโทร. 0-2262-3456