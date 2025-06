ญี่ปุ่นก็แค่ปากซอย! เฌอปราง ทำตามฝัน เตรียมบินไปเรียนป.โท ที่ญี่ปุ่นปลายปี หวังต่อยอดสร้างธุรกิจตัวเอง เผยวางมือจาก BNK 48 แล้ว

เตรียมบินไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้ว สำหรับนางเอกสาว เฌอปราง อารีย์กุล ซึ่งก่อนจะไปเธอยังมีผลงานให้แฟนๆ ได้ติดตาม ล่าสุดในงานเปิดตัวซีรีส์รักแห่งปี “9 YEARS OF YOU แต่ละปีที่มีเธอ” ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เฌอปราง ได้เปิดใจถึงแพลนชีวิตหลังวางมือจากการเป็นกัปตันวง BNK 48 เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัว ทำตามฝันเตรียมบินไปเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหาร ที่ประเทศญี่ปุ่น

เป็นนางเอกช่องวันเต็มตัวแล้ว เปิดตัวซีรีส์ 2 อีพีแรก? “ใช่ค่ะ วันนี้จะมีฉายเป็นพรีเมียร์ 2 อีพีแรกที่จะออนวันที่ 9 – 10 มิถุนายนนี้ อย่าลืมติดตาม อาจจะมีฟีดแบ็กจากวันนี้ที่ได้รับชมกัน แต่ว่าทุกคนน่าจะอยากดูซ้ำ ต้องดูวันที่ 9 มิถุนายน เริ่มตอนแรก ทางช่องวัน 31 เวลา 20.30 น. ทุกวันจันทร์-อังคาร รวมถึงมีแบบอันคัตทางแอพพลิเคชั่น oneD ค่ะ”

ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นการทิ้งทวนก่อนไปเรียนต่อใช่ไหม ? “ก็ใช่ค่ะ แต่โชคดีว่าเดี๋ยวก็มีถ่ายเก็บไว้ ปีหน้าก็ไม่ห่างหายไปไหนยังมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมอยู่ค่ะ ก็ฝากซีรีส์ 9 YEARS OF YOU แต่ละปีที่มีเธอ ไว้ด้วยนะคะ ถ้าใครดูแล้วตอนที่ออนแอร์ก็ดูอันคัตได้อีก ปลายปีอาจจะคิดถึงกัน ก็ฝากดู 9 YEARS OF YOU ด้วยนะคะ”

วางแผนว่าจะบินไปกลับมาทำงานด้วยเหรอ? “ก็อาจจะต้องบินกลับมาทำงานค่ะ มีหลายโปรเจ็กต์เหมือนกันที่จะต้องบินกลับมาทำงานเก็บตกอะไรต่างๆ จริงๆ ก็เป็นการไปญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยค่ะ ไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะ ไปเช้าเย็นกลับได้ถ้าจำเป็นจริงๆ ถ้ามีคนออกค่าตั๋วให้เราก็ไม่ติดค่ะ(หัวเราะ)”

แพลนเดินทางเดือนไหน? “กะว่าอีกไม่นานนี้ล่ะค่ะ เพราะว่าเทอมน่าจะเริ่มกันยา แต่ก็มีถ่ายงานก่อนไป เรียกว่าเฉียดฉิวก่อนเริ่มเรียนเลยทีเดียว”

ตอนนี้พยายามเคลียร์งานให้เสร็จไวที่สุดใช่ไหม? “ต้องบอกว่าได้ถ่ายทอดงานให้กับน้องๆ BNK ไปหมดแล้ว ก็วางมือจากการเป็นผู้จัดการวงของทาง BNK 48 แล้ว ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ จ่ายตังค์แล้ว กำลังดูเรื่องที่พักอยู่ค่ะ ไปเป็นปีเลย แต่ว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็ติดต่อมาได้ รับถ่ายงานจากที่นู่นส่งมาให้ก็ได้ อยากให้โปรโมทอะไรก็ไลน์มาบอกกันได้ค่ะ (ยิ้ม)”

หลักสูตรกี่ปี? “หลักสูตรแค่ปีเดียวค่ะ เป็นเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ที่ Globis University เรียกได้ว่าไม่ได้ไปไหนไกลค่ะ ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ตัวเองชอบ เป็นโอกาสพักผ่อนจากการทำงานหนักหลายๆ ปีที่ผ่านมา คือเฌอไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเลยเป็นความฝันที่อยากทำมานานมากๆ ตั้งแต่ปริญญาตรี ตอนแรกเคยวางแผนว่าปริญญาโทก็อยากจะไป แต่ว่าเราก็ติดทำงานในวงการแล้วอยู่กับทาง BNK มาตลอด ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ต่างๆ งานต่างๆ ให้น้องๆ ที่เราฟูมฟักไว้ใจ น้องๆ รุ่นสาม อย่าง ป๊อปเป้อ ฮูพ เอิร์น และข้าวฟ่าง ให้ดูแลน้องๆ ต่อกัน ก็ครบปีที่ 8 เข้าสู่ปีที่ 9 ของ BNK แล้ว แต่ว่าน้องๆ ก็จะอยู่กันได้อย่างแน่นอนค่ะ ก็ฝากติดตามน้องๆ ต่อไป รวมถึงติดตามเฌอในฐานะที่เป็นนักแสดง และอาจจะมีอีกหลายบทบาท เป็นมนุษย์ที่ชอบเรียนรู้ค่ะ ตอนนี้อยากไปเรียน Business MBA เราก็เลยตั้งใจที่จะไปทำตามความฝันของตัวเองในการเรียนต่อต่างประเทศด้วยค่ะ”

ตั้งใจจะไปเรียนเพื่อต่อยอดอะไร? “ต้องบอกว่าต่อยอดตัวเองด้วย เพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีอะไรให้เราต่อยอดต่อ เราก็เลยต้องสร้างของตัวเองค่ะ เราจะสร้างของตัวเองจะสร้างอะไรเรายังไม่รู้ ก็เลยไปหาก่อนไปกรุยทางก่อนไปเตรียมตัวก่อน จริง ๆ มีพี่ๆ หลายคนและทางผู้บริหารที่เคยอยู่ด้วยกันแนะนำให้อยู่เรื่อยๆ เราได้ไปเข้า Community How ใน HOUSE OF WISDOM เราได้รู้จักคนมากมาย อยากเป็นเหมือนพวกเขาบ้าง อยากทำอะไรต่างๆ มีพี่ๆ นักแสดงหลายๆ ท่านทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จ เราต้องหาของตัวเองสักอย่างแล้วแหละ”

“ที่เลือกไปญี่ปุ่นเพราะเป็นประเทศที่ชอบ และได้ภาษาด้วยนิดหน่อย ถ้าเราได้ไปใช้ชีวิตลองใช้ภาษาเยอะๆ กว่านี้ ก็คงจะได้เป็นภาษาที่ 3 ที่สามารถรับงานแปลได้ หรืองานที่เราถนัดได้อีกหนึ่งช่องทาง เราก็เป็นพิธีกรไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ก็ได้”

“ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัว ดูแลตัวเองเต็มตัว มีงานอะไรติดต่อได้นะคะ รับงานได้อยู่เรื่อยๆ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นขออีกปีหนึ่งไปให้มั่นใจกับภาษามากกว่านี้ก่อน”