“มารีน่า ศดานันท์” ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงาน สุดหวานชื่น ด้านพี่สาว ‘มาร์กี้ ราศรี’ และสามี ‘ป๊อก ภัสสรกรณ์’ โพสต์ข้อความซึ้งยินดี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2568 โมเมนต์หวานชื่นสุดประทับใจ สำหรับข่าวดีต้อนรับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไป เมื่อ มารีน่า หรือ ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า น้องสาวคนสวยมากความสามารถของ มาร์กี้ ราศรี นางเอกสาวตาคม ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อย

งานนี้ก็มีภาพวินาทีสวมแหวนมาให้แฟน ๆ ได้ใจฟู โดยสาว มารีน่า ว่าที่เจ้าสาวของเรา ก็ยิ้มแก้มปริ เคียงข้างกับว่าที่สามี ท่ามกลางครอบครัวของทั้งคู่ แสนอบอุ่นใจ

ด้านพี่สาว มาร์กี้ ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพแสดงความยินดี และเขียนข้อความสุดซึ้งถึงทั้งคู่ว่า “Been keeping this a secret for so long. Congrats to the wonderful couple. Im so happy for u my (not so) little sis and welcome Mr.tarit to our family”

แปลเป็นไทยใจความว่า “เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาตั้งนาน ขอแสดงความยินดีกับคู่รักที่น่ารัก ดีใจมากเลยนะน้องสาว(ที่ไม่ได้เล็กแล้ว)ของพี่ และขอต้อนรับคุณธฤต เข้าสู่ครอบครัวของเรา”

ขณะที่พี่เขยอย่าง ป๊อก ภัสสรกรณ์ สามีของ มาร์กี้ ราศรี ก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความต้อนรับสมาชิกใหม่ครอบครัวว่า “Big congratulations to both of you @marinaemmb @taritp What a wonderful proposal… We are really happy for you two and really glad to be apart of this wonderful moment… Welcome to the family brother #hainanboys4life4realnow”

แปลเป็นไทยใจความว่า “ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทั้งคู่ @marinaemmb @taritp นี่เป็นการขอแต่งงานที่ยอดเยี่ยมมาก…พวกเราดีใจกับทั้งคู่มากจริง ๆ และยินดีมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาพิเศษนี้…ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะน้องชาย”

งานนี้แฟน ๆ ต่างเฝ้ารอคอยงานมงคลที่จะเกิดขึ้น และเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม