น้องปีใหม่ ก็มาร่วมเซอร์ไพรส์ นนกุล ปลอยโฮเป่าเค้กวันเกิด ยิ้มทั้งน้ำตา กลางงานอาลัยคุณแม่ พี่สาวโพสต์สุดซึ้งอวยพรน้อง วันเกิดในวันต้องเจอมรสุมใหญ่

เป็นวันเกิดที่อยู่ในช่วงมรสุมชีวิตสูญเสียครั้งใหญ่ของพระเอกหนุ่ม นนกุล ชานน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ขณะจัดพิธีอาลัยคุณแม่เพ็กแฮ ที่วัดธาตุทอง ก็ได้มีรอยยิ้มทั้งน้ำตา ขณะเป่าเค้กวันเกิดที่วัดด้วย

โดย ลูกน้ำ เพ็ญพิชชา พี่สาว นนกุล โพสต์ภาพวันเกิดน้องชายในปีนี้ ขณะถือเค้กวันเกิดพร้อมรูปของคุณแม่ พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดน้องชายในปีนี้ที่รู้สีกแตกต่าง แต่ไม่ต้องเสียใจ เชื่อว่าแม่ภูมิใจในตัวน้องชาย

“Your birthday feels different this year but no worries no regret at all i believe mommy is super proud of you Happy birthday”

ทั้งนี้เผยคลิปวันนี้ที่คนในครอบครัวใส่ชุดขาวแทนชุดดำ และพี่ๆน้องๆ นนกุล พร้อมด้วยน้องปีใหม่ ถือเค้กมาเซอร์ไพรส์หนุ่มนนกุล ที่งานไว้อาลัยคุณแม่ ทำเอา นนกุล ปล่อยโฮหนัก ทั้งยิ้มทั้งร้องไห้ กว่าจะเป่าเค้กได้ สุดซึ้งและสุดเศร้ามากๆ ระคนกันไป