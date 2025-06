ข่าวสดมิวสิค -‘ไข่ย้อย-ดากานดา’คัมแบ๊ก กับบทเพลงแห่งความคิดถึง ‘I’m ok // not ok’

บทเพลงแห่งความคิดถึง “I’m ok // not ok” เดินทางพาย้อนเวลากลับไปหา “เพื่อนสนิท” ผ่านเสียงร้องของ ‘ป๊อด’ ธนชัย อุชชิน Feat. ‘Billkin’ (บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) เรียงร้อยเนื้อเพลงบาดลึกทุกท่วงทำนองโดย ‘บอย โกสิยพงษ์’ จากอัลบั้ม “BOYdPOD//OST. Side B”

มิวสิควิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวภาคต่อการกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 20 ปีของ ‘ไข่ย้อย’ กับ ‘ดากานดา’ ตัวละครจากภาพยนตร์ดัง “เพื่อนสนิท” ผ่านฝีมือการแสดงของ ‘ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์’ และ ‘นุ่น’ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา กำกับการแสดงโดยผู้กำกับมือรางวัล ‘ทสร บุณยเนตร’

ล่าสุดกระแสตอบรับแรง ทะยานสู่อันดับ 1 บน Youtube Trending มียอดชมมิวสิควิดีโอสูงถึง 1 ล้านวิว ภายใน 18 ชั่วโมง แฮชแท็ก #ImOk_NotOk ยังพุ่งติด X Trend อันดับ 1 ประเทศไทย ส่วน iTunes Store อยู่ในอันดับ 2 และติด Song list อันดับที่ 40 บน NetEase Cloud Music Platform in China อีกด้วย

ชม OFFICIAL MV เพลง “I’m ok // not ok” จากอัลบั้ม “BOYdPOD//OST. Side B” ได้ทาง Youtube : BOYd KOSIYABONG Official และฟังเพลงผ่านทุกช่องทางมิวสิค สตรีมมิ่ง แพลตฟอร์ม