ซาร่า มงลง มิสยูนิเวิร์สระยอง 2025 พิธีกรโพสต์ขอโทษ ประกาศคนมงผิด เสียใจอย่างยิ่งต่อ ครีม ด้วย ขอโทษ บอสณวัฒน์ ด้วย

ซาร่า ดวงเดือน คอลลินส์ ที่สุดแห่งนางงาม Smart Queen คว้ามงกุฎ “มิสยูนิเวิร์สระยอง 2025

เนย สมิตา แซ่จิว ซิวตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส ปราจีนบุรี 2025 PDหมอกี้ พร้อมพัฒนาศักยภาพ ส่งประชันบนเวที “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025”

สิ้นสุดค่ำคืนแห่งจักรวาลเมืองระยอง-ปราจีนบุรี พร้อมต้อนรับ มิสยูนิเวิร์สระยอง2025 “ซาร่า ดวงเดือน คอลลินส์” ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ Smart Queen โชว์ศักยภาพความงาม ความฝัน และพลังในตัวเอง เปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ บนเวทีการประกวด MISS UNIVERSE RAYONG 2025 (มิสยูนิเวิร์สระยอง 2025)

ในขณะที่ เนย สมิตา แซ่จิว สวยสมตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส ปราจีนบุรี 2025 (MISS UNIVERSE PRACHIN BURI 2025) Presented by REGEN SMART CITY & SHAKIRA ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond The Beauty , Building The Future อลังการงานละเอียด สวย หรู ดูแพง ตามสไตล์ PD “หมอกี้” ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ผู้บริหาร บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ และ ชากีร่า สกินแคร์ หรือ “มาดามพลังงาน” เซเลบริตี้คนดังแห่งเมืองระยอง

ที่ PASSiONE HALL ศูนย์การค้า PASSiONE Shopping Destination จ.ระยอง นายกรรชัย เทพวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง , เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 , PD โอชิน มาพร้อมนางงาม วาเนส แวเนสซ่า เดเซเร ทิมเฮเด มิสยูนิเวิร์สพัทลุง 2025 , ป๊อป ปิยาภัสร์ สุขวงษ์ศิลป์ มิสยูนิเวิร์สฉะเชิงเทรา 2025 , ม้วนฟิล์ม พรพญา เหรียญจู มิสยูนิเวิร์ส ชัยภูมิ , มาดามแพม และ คุณวิทย์ สามี ฯลฯ ร่วมงาน ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube : GrandTV

เปิดเวที Openning Show ผู้เข้าประกวดในชุด Beach Wear โดยมี คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น แนะนำคณะกรรมการ ก่อนจะได้ชมความงามของผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คนในชุดว่ายน้ำ ชุดราตรี สู่รอบการแสดงทัศนคติ และการตอบคำถาม ซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนมีการเตรียมตัวมาอย่างยอดเยี่ยม

พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย

คนแรก ได้แก่ ผู้ที่คว้ารางวัล POPULAR VOTE ปีใหม่ วรยา คำวัตร

ตามมาด้วย ครีม อาริยากร สุขภิทักษ์

ซาร่า ดวง เดือน คอลลินส์

สนุ๊ก เบญจณัฏฐ์ อักษรศรี

โม สุนิษา ผินกลับ

เนย สมิตา แซ่จิว

สู่รอบการตอบคำถามจากกรรมการจากหลากหลายบริบท การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาสมาร์ทควีนตัวจริง เสียงจริง ซึ่งนางงามตอบคำถามได้อย่างดีเยี่ยม

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 4 คน สุดท้ายได้แก่ ครีม , ซาร่า , เนย และ โม

จากนั้นลุ้นระทึกอีกครั้งเมื่อพิธีกรประกาศ ผู้ที่คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์สระยอง 2025 ได้แก่ ซาร่า ดวงเดือน คอลลินส์ ทำให้ตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ ครีม อาริยากร สุขภิทักษ์

เหลือคู่จับมือ เนย และ โม ผลปรากฏกว่า เนย สมิตา เเซ่จิว คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส ปราจีนบุรี 2025 ไปครองตามคาด พร้อมปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับ PD “หมอกี้” ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ภายใต้แบรนด์ REGEN SMART CITY และ SHAKIRA อย่างเต็มที่

สำหรับรางวัลพิเศษต่าง มีดังต่อไปนี้

รางวัล SHAKIRA QUEEN ได้แก่ เนย สมิตา เเซ่จิว

รางวัล SHAKIRA FAN VOTE ได้แก่ โม สุนิษา ผินกลับ

รางวัล REGEN SMART CITY QUEEN ได้แก่ ซาร่าห์ ดวงเดือน คอลลินส์

รางวัล UZI FAN VOTE ได้แก่ เนย สมิตา เเซ่จิว

รางวัล MISS PHOTOGENIC ได้แก่ เนย สมิตา เเซ่จิว

รางวัล MISS CONGENIALITY ได้แก่ ซาร่าห์ ดวงเดือน คอลลินส์

รางวัล PEOPLE’S CHOICE RAYONG ได้แก่ ปีใหม่ วรยา คำวัตร

รางวัล PEOPLE’S CHOICE PRACHIN BURI ได้แก่ เซนนี่ แอน โซนส์

รางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ ปีใหม่ วรยา คำวัตร

รางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ ครีม อาริยากร สุขภิทักษ์

รางวัล Best in Eveing Grown ได้แก่ ครีม อาริยากร สุขภิทักษ์

ทั้งนี้เกิดดราม่า คิม ธิติสรรค์ พิธีกรประกาศชื่อคนมงลงผิด ทำเอาเจ้าตัวโพสต์ขอโทษลงโซเชียลด้วย พร้อมทั้งขอโทษไปถึง บอสณวัฒน์ด้วยว่า

“จากเหตุการณ์ในการประกาศผลผิดพลาดบนเวที Miss Universe ระยอง – ปราจีนบุรี ที่ผมได้ประกาศชื่อผู้ชนะไม่ถูกต้อง ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้แสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความผิดของผมแต่เพียงผู้เดียว อันเนื่องมาจากความไม่รอบคอบและความประมาทของตัวผมเอง”

“ผมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อ คุณครีม Arriyakon Sukphithak สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นนี้ ผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไว้ด้วยตัวเอง และขอเป็นกำลังใจให้คุณครีมในการเดินทางตามความฝันบนเส้นทางของนางงามต่อไปอย่างงดงาม”

“นอกจากนี้ ผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อทีมงานและ PD ของ Miss Universe ระยอง ปราจีนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ยังให้โอกาสและความเข้าใจ

ขออภัยจากใจต่อแฟนนางงามทุกท่านที่ติดตามรับชม และรู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ดังกล่าว ผมขอสัญญาว่าจะนำบทเรียนครั้งนี้ไปปรับปรุงตัวเอง และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต”

“สุดท้ายนี้ ผมขอกราบขอโทษ บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil อย่างสุดซึ้ง สำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเวที ผมยินดีน้อมรับคำตักเตือนและทุกข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาตัวเองต่อไป

ด้วยความเคารพและสำนึกผิดอย่างแท้จริง

คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น”