เป็นซีรีส์ที่มาแรงยังครองอันดับหนึ่งใน Netflix สำหรับ สงครามส่งด่วน Mad Unicorn (2025) แต่ละตัวละครสร้างความฮอต โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างมากตอนนี้ อย่างตัวละคร รุ่ยเจี๋ย หัวหน้าทีมเทคของ Thunder Express ที่รับบทโดย ดร.พลัง โลกศิลป์ ก็เป็นบทที่โดนใจแฟนซีรีส์ถูกพูดถึงอย่างมากตอนนี้ แต่ใครจะรู้การค้นหาตัวละครตัวนี้จะไปเจอ รุ่ยเจี๋ย ในรายการหาคู่รายการดัง

เพจ โกดังหนัง โพสต์เผยที่มาตัวละคร รุ่ยเจี๋ย ว่า “#โกดังหนังเล่าเรื่อง รู้หรือไม่ ตัวละครรุ่ยเจี๋ย ถูกค้นพบจาก Take Me Out เพราะโปรดิวเซอร์เปิดไปเจอ จนได้พบ ดร.พลัง โลกศิลป์”

“ตัวละครรุ่ยเจี๋ย หัวหน้าทีมเทคของ Thunder Express คือตัวละครที่ทีมผู้สร้างสงครามส่งด่วนใช้เวลาตามหานานมากๆ และโปรดิวเซอร์ซีรีส์ได้ไปเจอ ดร.พลัง โลกศิลป์ ผ่านรายการหาคู่ชื่อดังของไทย Take Me Out ”

“”ตัวละครนี้ Based on มาจากคนจริงที่อยู่ในบริษัทคนต้นเรื่อง เขาเป็นคนที่วิธีคิดไม่ซับซ้อน นี่คือตัวละครหายาก มีช้อยส์น้อยมากๆ เราไม่สามารถเอาคนไทยไปเล่นเป็นคนจีนแล้วพูดจีนได้ สำเนียงฟังแล้วไม่ได้เลย แต่เราได้ไปเจอพลัง คนไทยที่ไปเติบโตเรียนหนังสือทำงานเป็นนักแสดงคอมเมดี้ ร้องโอเปร่า ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนมา 20 ปี แล้วพอดีช่วงโควิดเขากลับไปไม่ได้ เรารู้สึกคุ้มมากที่ได้เจอเขา พลังมีศักยภาพทางการแสดงอยู่แล้ว มีงานแสดงที่จีนอยู่ มีชื่อเสียงมากๆ แต่ในไทยไม่มีใครรู้จักเขา แต่คิดว่าหลังจากออนแอร์ไปคนคงรู้จักเขาเยอะ” ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับซีรีส์กล่าว”

พร้อมเผยเทปรายการ Take Me Out ซึ่ง พลัง โลกศิลป์ เคยไปออกรายการหาคู่เมื่อ 7 ปีที่แล้ว เล่าว่า ตัวเองเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่จีน เป็นนักแสดง นักเขียนบทละคร เพราะไปเรียนที่จีนตั้งแต่อายุ 15 ปี จนจบมหาวิทยาลัย และแสดงละครเวที และทำรายการทีวี แสดงละครที่เซี่ยงไฮ้ และมีชื่อเสียงอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วย

