–RCB Experimental Art Lab ร่วมกับ ธาริน ปริญญาคณิต ผุดละครเวที “Master Class” แปลและกำกับฯโดย ธาริน ปริญญาคณิต นำแสดงโดย จารุนันท์ พันธชาติ, กวิรัตน์ ไทรเมฆ, ชนกานต์ อมรางกูร, ปุณยนุช พรสกุลไพศาล และ สุรพงษ์ วัฒนานนทชัย ณ ห้อง RCB Forum ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ระหว่าง 20-22 และ 27-29 มิ.ย. จองบัตรทาง https://forms.gle/48o5Pw6S7oNvZntWA สอบถามได้ที่ FB: Master Class Play Bangkok

–4 หนุ่ม “GROOVE RIDERS” เตรียมความพิเศษบนเวที “Ultra V presents GROOVE RIDERS : RETURN OF THE GROOVE CONCERT” ด้วยแขกรับเชิญตัวท็อป JOEYBOY, ป็อด ธนชัย, The Parkinson และศิลปินซีเคร็ตอีกหนึ่งคน เสาร์ 12 ก.ค. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จำหน่ายบัตรทาง zipevent application และ www.zipeventapp.com

–ดูโอ้อิเล็กทรอนิกส์โซลชื่อดังจากอังกฤษ ‘HONNE’ กลับมาสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงชาวไทยกับคอนเสิร์ต “The OUCH BANGKOK Tour” อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM พร้อมด้วยศิลปินหญิงตัวท็อปของไทย BOWKYLION ร่วมเวที จัดโดย ROUX เปิดจำหน่ายบัตรทาง www.ticketmelon.com/roux/honnebangkok

–FU ME FEST 2 “มันส์ทะลุจอ” รวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินมากมาย เสาร์อาทิตย์ที่ 16-17 ส.ค.นี้ ณ Union Hall ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เปิดจำหน่ายบัตรที่แอปฯ The Concert หรือ https://www.theconcert.com/concerts/fu-me-fest-2

–หนีกรุงคอนเน็ค เสนอ “สามตัวบน คอนเสิร์ต” ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย ของ 3 เพื่อนซี้ ‘ตั๊ก’ ศิริพร เอี่ยมสุข, ‘สุ’ สุนารี ราชสีมา, ‘ฮาย’ อาภาพร นครสวรรค์ พบแขกรับเชิญ ‘อิงฟ้า วราหะ เสริมทัพด้วย “แก๊งแฟน(ผัว)ฉัน” อย่าง นุ้ย เชิญยิ้ม, บอล เชิญยิ้ม, ตั๊ก บริบูรณ์ และ ไอซ์ ศรัณยู เสาร์ 30 ส.ค. 18.00 น. ณ UOB LIVE Bangkok ชั้น 6 เอ็มสเฟียร์ จำหน่ายบัตร 14 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่ 10.00 น. ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ https://bit.ly/Women-on-top-concert

–‘นาโตริ’ ศิลปินเจป๊อปสุดลึกลับ เจ้าของเพลงฮิต “Overdose” ประกาศจัดคอนเสิร์ตในไทยครั้งแรกกับ “natori ASIA TOUR 2025 in Bangkok” เสาร์ที่ 8 พ.ย. ณ UNION HALL โดย Avalon Live ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook: AVALONLIVE X (Twitter): @Officialavalon