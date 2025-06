แคท ซอนญ่า จัดงานเฉลยเพศลูกคนที่ 2 อบอุ่นแบบสุดๆ มีนางฟ้าตัวน้อยเพิ่ม “น้องดาริน” ได้น้องสาว! นับวันรอได้เจอแล้ว

หลังจาก แคท ซอนญ่า ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีน้องให้กับ “น้องดาริน” ไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดคุณแม่แคทก็ได้เฉลยแล้วว่าลูกคนที่สองจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

ซึ่งคุณแม่แคท-ซอนญ่า และ คุณพ่อก้อง ภัทร ก็ได้จัดงานเฉลยเพศลูกแบบอบอุ่นสุดๆ พร้อมเฉลยว่าลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงนั้นเอง

“It’s a Baby Girl”👼🏻🎀🌟🪽Our hearts are bursting with love for you. We’re counting down the days until we meet you our lil angel.”

“Mom, dad, and big sis Darin can’t wait to wrap you in all our love—see you soon baby. ครอบครัวเราจะมีนางฟ้าตัวน้อยเพิ่มเเละพี่ดารินจะมีน้องสาวแล้วนะคะ 🥰👯‍♀️”

ขอบคุณที่มาจากไอจี : sonyasingha