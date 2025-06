สนามบินแตกแห่รับ ‘โอปอล’ มิสเวิลด์ 2025 ขอบคุณพลังคนไทย ทำให้มาถึงตรงนี้ได้ อยากให้ภาคภูมิใจไปด้วยกัน มงกุฎนี้เป็นของทุกคน

วันที่ 14 มิ.ย. 2568 โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG603 เพื่อร่วมกิจกรรม ‘Home Coming 72nd Miss World 2025’ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศอินเดีย โดยมีแฟนนางงามพร้อมใจแปลงโฉม จัดเต็มแฟชั่นมงฟ้ารอต้อนรับอย่างอบอุ่นแน่นบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พิธีต้อนรับในครั้งนี้ จัดโดย กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ TPN GLOBAL โดยมี ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), จูเลีย มอร์ลีย์ ประธานองค์กร มิสเวิลด์ ไบรอัน แอล มาร์คาร์ จากเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เจ้าของลิขสิทธิ์ MISS WORLD THAILAND

ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเดอะมอลล์, ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด กรกฎ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พร้อมด้วย น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016, แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2015, เบลล่า ภาวิตา สุนทรพงษ์ มิสโกลบอล ไทยแลนด์ 2025, กานต์ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทย 2566 และรองอันดับ 3 มิสโกลบอล 2023, หมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ นางสาวไทย 2568 และทีมนางสาวไทย, แบงค์ อนุสิทธิ แสงนิ่มนวล ร่วมต้อนรับ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ น.ส.รติรส จุลชาต เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญช่อดอกไม้พระราชทานแก่ โอปอล สุชาตา เพื่อแสดงความยินดีในตำแหน่งมิสเวิลด์ 2025 มงกุฎแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

โอปอล สุชาตา พร้อมด้วยผู้แทนพระองค์ฯ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสร็จแล้ว โอปอล สุชาตา รับมอบช่อดอกไม้พระราชทานจากผู้แทนพระองค์ฯ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งมิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทย ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารบนเวที

หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมี บัวบูชา ปุณณนันท์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD และแอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์ส 2022 รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน

จากนั้น โอปอลถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนนางงาม ซึ่งแนท อนิพรณ์ และน้ำตาล ชลิตา ได้มอบ “มะม่วงน้ำปลาหวาน” ให้กับโอปอลซึ่งเป็นอาหารอย่างแรกที่โอปอลอยากรับประทาน โดยโมเมนต์นี้เรียกรอยยิ้มให้กับแฟนๆ เป็นอย่างมาก

ก่อนที่โอปอลจะขึ้นกล่าวความรู้สึกบนเวที พร้อมกับแนะนำตัวอย่างทรงพลังว่า “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025” สิ้นเสียงของโอปอล ทั้งเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือแห่งความยินดีดังไปทั่วบริเวณ

โอปอล เผยถึงความรู้สึกครั้งแรกด้วยความตื้นตันใจว่า “ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมต้อนรับโอปอล และคณะมิสเวิลด์ในครั้งนี้ ขอบคุณคุณไบรอัน แม่ปุ้ยที่มอบโอกาสให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย”

“ขอบคุณป๊ากับม๊าที่สนับสนุนในทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนที่สละเวลามาในวันนี้ และเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้มาจากทางบ้านได้มีโอกาสต้อนรับโอปอลอย่างอบอุ่น”

“ที่สำคัญขอบคุณแฟนคลับ ขอบคุณคนไทย โอปอลรู้ว่าหลายคนเดินทางมาไกล และเดินทางมาเหนื่อยมาก บางคนเดินทางมาเป็นวัน บางคนนั่งตัดกระดาษทำมงกุฎจนมือปวด เจ็บ และตัดชุดเป็นระยะเวลาอันสั้นเพื่อมารับโอปอล”

“สุดท้ายอยากจะบอกว่าโอปอลจะไม่สามารถนำมงกุฎมาได้เลย หากไม่มีความเชื่อมั่น เชื่อใจ และความหวังจากทุหคน ความหวังสำหรับโอปอลไม่ใช่ความกดดัน แต่มันคือ ‘พลัง’ ที่ทำให้โอปอลมาถึงตรงนี้”

“อยากให้ทุกคนดีใจ และภาคภูมิใจไปด้วยกัน มงกุฎนี้ไม่ใช่ของโอปอลคนเดียว แต่เป็นของพวกเราทุกคน และโอปอลเชื่อว่าด้วยพลังของคนไทย เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้ไปด้วยกัน”

สิ้นสปีชแรกของโอปอล เธอได้สวมกวด “คุณแม่สุพัตรา ช่วงศรี” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ โดยระหว่างนั้น แฟนคลับได้ร่วมกันร้องเพลง ‘Light the passion, share the dream’ เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ร่วมกัน

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว โอปอลจะนั่งรถเปิดประทุนโรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) สีดำ สนับสนุนโดยกลุ่มมิลเลนเนียม ออโต้ ที่มาร่วมต้อนรับตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างสมเกียรติ

โดยขึ้น ‘ขบวนแห่ฉลองต้อนรับ MISS WORLD คนแรกของ ประเทศไทย’ ในเวลา 16.40 น. บริเวณท้องฟ้าจำลอง และเคลื่อนขบวนไปตาม ถ.สุขุมวิท สิ้นสุดที่ย่านการค้าเอ็ม ดิสทริค นำขบวน โดยวงดุริยางค์ ต่อด้วยรถบุปผชาติ โดยมี โอปอล สุชาตา เผยโฉมความสง่างาม

ติดตามด้วยรถคันที่ 2 ซึ่งมี จูเลีย มอร์ลีย์, ไบรอัน แอล มาร์คาร์ จากเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เจ้าของลิขสิทธิ์ MISS WORLD THAILAND, ศุภลักษณ์ อัมพุช และปุ้ย ปียาภรณ์ แสนโกศิก

จากนั้นจะเป็นรถคณะนางงามจาก TPN GLOBAL อาทิ นางสาวไทย, คณะมิสเตอร์โกลบอล และคณะ นางงามรุ่นพี่ อาทิ น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์, แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้สนับสนุนการจัดงาน ที่มาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์การแห่ฉลองต้อนรับมิสเวิล์ด คนแรกของประเทศไทยในรอบ 72 ปี

หลังจากนั้นจะเข้าสู่งาน Homecoming Opal Miss world 2025 ณ UOB LIVE BANGKOK ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โดยจะมีผู้โชคดีที่ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 3,000 คน มาร่วมสัมผัสโมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์ของ โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์คนแรกของไทย

สำหรับแฟน ๆ นางงาม ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถเกาะติดบรรยากาศตลอดทั้งวัน ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube : The Mall group และ Facebook : The Mall group, Emsphere at EM District และ Emporium Emquartier

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมผ่าน ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางออนไลน์ Ch7HD ทั้ง Facebook, TikTok, YouTube และ Ch7HD News (Facebook, TikTok)