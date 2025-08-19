ข่าวสดมิวสิค-เพลง‘ควัน’ปิดท้ายอัลบั้ม‘1%’ ‘Paper Planes’ฟีต‘แน็ป-เต๋า’ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางดนตรียุค 2000

หัวหน้าแก๊งเครื่องบินกระดาษ “Paper Planes” ‘ฮาย’ ธันวา เกตุสุวรรณ และ ‘เซน’ นครินทร์ ขุนภักดี จากค่าย genie records ในเครือ GMM MUSIC เสิร์ฟความเดือดต่อเนื่องกับซิงเกิล “ควัน (Tearless)” เพลงสุดท้ายจากอัลบั้มเต็มชุดแรก “1% (วันเปอร์เซ็นต์)”

ชวน แน็ป – NAP The NAP และ เต๋า – Sweet Mullet สองไอคอนิกแห่งยุคอีโม มาร่วมฟีเจอริ่งขยี้ความเดือด ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางดนตรียุค 2000

เพลง “ควัน (Tearless)” ถ่ายทอดมุมมองที่เข้มแข็ง แม้ภายนอกจะดูอ่อนแอ แต่ความจริง “เราไม่ได้อ่อนแอ เพราะน้ำตาที่ไหลไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะควันเท่านั้น”

นอกจากนี้ ฮายยังซ่อนกิมมิกเล็กๆ ในเพลง ที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและชื่นชมต่อผลงานของศิลปินรุ่นพี่ทั้งสอง

พาร์ต Music VDO ได้ DIRECTORNET มากำกับ โดยมี Visual และ CG ที่เล่นกับคำว่า “ควัน” เพื่อถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ถึงแก่น พร้อมเน้นไลน์ซิงก์ของศิลปินทั้งสาม ร่วมกับ แป๊ป Sweet Mullet มือกีตาร์ Back Up ให้ Paper Planes มาเสริมทัพร่วมซีน

ชมมิวสิควิดีโอ “ควัน (Tearless)” ได้แล้วทาง YouTube ช่อง genierock และฟังเพลงได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

