จ๊ะ นงผณี เผยข้อคิดหลังผ่าตัด จะกลัวทำไม สุดท้ายทุกคนต้องตาย รับเคยบ้างานหนัก ยิ่งมีเงิน ยิ่งมีความสุขน้อยลง เพราะไม่รู้จักพอ
หลังเข้ารับการผ่าตัดไซนัสที่เป็นเรื้อรังมานาน สำหรับนักร้องสาว จ๊ะ นงผณี ที่เข้าแอดมิตในครั้งนี้ทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของตน บ้างาน ฝืนสู้ทำงานหนักเพื่อเงินจนลืมดูแลสุขภาพ ทำให้รู้ว่าชีวิตยิ่งมีเงิน ยิ่งมีความสุขน้อยลง เพราะคำว่าไม่รู้จักพอ จากนี้จะสู้ทำงานแบบมีความสุขไม่เสียสุขภาพกายและจิต เป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนก็มีความทุกข์หมด ชีวิตคนเราสั้น ขอให้มีความสุขง่ายๆ กับสิ่งรอบตัว
โดย จ๊ะ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “แก่งแย่งชิงดี ขวนขวาย อยากจะมีอยากจะได้ อยากรวยแทบตาย สุดท้ายก็แค่ “ตาย”
ขึ้นชื่อว่า ผ่าตัด ให้คุณเก่งแค่ไหน จิตก็ตกอยู่ดี ในขณะที่จ๊ะมีภาวะเป็นแพนิกด้วย ก็จะวิตกกังวล จิตตกมากกว่าคนอื่น จ๊ะรวบรวมสติก่อนเข้าห้องผ่าตัด เพื่อขจัดความกลัวจากอาการแพนิกด้วยวิธีคิดที่ว่าจะไปกลัวทำไมกับความตาย สุดท้ายทุกคนก็ต้องตาย พอมันถึงจุดนั้น มันก็ไม่ได้คิดแค่นั้นแล้วล่ะ มันจะย้อนคิดถึงการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราทั้งหมด
การเข้า รพ. ครั้งนี้ ทำให้จ๊ะคิดได้หลายอย่าง จากที่เป็นคนบ้าทำงาน บ้าเงิน ใช้ชีวิตแบบถ้าทำงานได้เงิน กูทน กูสู้ กูฝืน ต่อจากนี้ก็ยังสู้นะ แต่จะสู้ในแบบที่ทำงานได้เงินแล้วมีความสุขไม่เสียสุขภาพกาย และไม่เสียสุขภาพจิต
ทำงานเพื่ออยากมีเงิน จะได้มีความสุข แต่สรุปชีวิตจ๊ะ ยิ่งมีเงิน ยิ่งมีความสุขน้อยลง เพราะคำว่าไม่รู้จักพอ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ไม่ว่าตอนนี้ทุกคนจะเจอกับอะไร ให้รู้ไว้ว่าไม่ว่าคนมีเงินหรือไม่มีเงินก็มีความทุกข์อยู่ดี ชีวิตคนเรามันสั้น มีความสุขให้มากๆ ด้วยอะไรง่ายๆ รอบตัวเราให้ได้ก็พอ”
ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการ ส่งกำลังใจมาให้ จ๊ะ อาทิ ได๋ ไดอาน่า คอมเมนต์ว่า “ถูกต้อง พี่ก็พักซ่อมร่างช่วงนี้เหมือนกัน หาเงินไปเยอะเเยะ สุดท้ายตายก่อนไม่ได้นะ สุขภาพสำคัญสุด หายไวๆ นะน้อง” ด้าน บ่าววี ก็มาให้กำลังใจด้วย “หายไวไวนะ พี่บ่าวผ่าหัวใจมาเมื่อหลายปีก่อน เข้าใจความรู้สึกนี้ตลอด คำว่าชีวิต โฟกัสความสุข รักคุณน้อง”
รวมทั้งแฟนๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ จ๊ะ อย่างล้นหลาม ขอให้หายป่วยไวไว อาทิ
-ขอให้จ๊ะสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรงนะหนู
-บุญรักษา พระคุ้มครอง หายไวๆ แล้วกลับมาหาเงินใหม่ เรามันนักสู้
-ตอนแรกผมสงสัยมานานเห็นทำงานเยอะ อยากถามว่าเหนื่อยไหม ตอนนี้รู้แหละไม่เหนื่อยแต่ป่วยเลย หายไวๆ นะครับ
-ใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขในแบบเรียบง่าย จิตใจจะได้สบาย
-รู้สึกดีใจด้วยนะคะที่คิดได้แบบนี้ เพราะนี่แหละคือชีวิตจริง และความสุขที่แท้จริง
-น้องจ๊ะพูดถูกทุกอย่าง เพราะคนที่รวยสุดๆ ยังหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย
-สู้ๆ นะ ทุกคนเข้ามาอ่านจะได้รู้ อย่าเพลินกับเงินกับงานจนลืม “ดูแลตัวเอง”
-ขอบคุณข้อคิดดีๆ ที่ดึงสติ ทุกวันนี้ทำงานเยอะ อยากทำหลายอย่างด้วยแรงและพลังที่มีล้นเหลือไฟแรง แต่สุดท้ายความสุขเล็กๆ ที่เราสร้างขึ้นได้ก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขนาดนี้ อายุยังน้อย ค่อยเป็นค่อยไปแบบสบายใจใช้ชีวิตตามวัยดีกว่า