“หนิง-มะตูม” ลุกฟาดแทน! ดราม่าแซะ “อั้ม พัชราภา” รวยแล้วเปิดตลาดทำไม หรือไม่มีงานแล้ว?
แม้จะเป็นซุปตาร์ตัวแม่ที่ใคร ๆ ก็ยกให้เป็นไอคอนความหรูหรา แต่ล่าสุด อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ กลับเลือกหันมาลุยเส้นทางธุรกิจ เปิดงาน “Aum Aum” ที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ดึงเพื่อนดารามาออกบูธขายของคึกคัก รวมถึงพาร้านอร่อยมารวมไว้ในตลาดแห่งนี้
ทว่ากลับไม่วายเจอดราม่า เมื่อมีชาวเน็ตบางรายแซะว่า “รวยแล้วจะมาขายของอีกทำไม” งานนี้เพื่อนสนิทอย่าง หนิง ปณิตา และ ดีเจมะตูม ทนไม่ไหว ออกโรงฟาดกลับแทนแบบจุก ๆ
โดยเรื่องเริ่มจากมีมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า “รวยแล้วก็ มาเปิดตลาดอีกเหรอคะ เป็นดารารวยมีบ้านเป็นเป็นร้อย ๆ ล้าน” และ “สงสัยดาราไม่มีงานแล้วค่ะมาขายของในห้าง”
ทางดีเจมะตูมก็สวดยาวว่า “อาจจะเป็นเพราะเจ้าของตลาดรวยแล้ว ถึงลงทุนควักเงินส่วนตัวลงทุนทำตลาด เพื่อสนับสนุนร้านค้าที่อร่อย คุณภาพดี ให้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติมในตลาด แถมยังมีช่วงลดราคาทุกร้านค้าให้คนมาเดินตลาดรู้สึกคุ้มค่า ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ตลาดนี้ถือว่าซัพพอร์ตเศรษฐกิจอยู่นะครับ
ลองเปิดใจกว้างๆ แล้วยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นดูบ้างสิครับ เดี๋ยวดูเป็นมนุษย์ป้าเอานะครับ ปี 2025 แล้ว หยุดคิดเรื่องรวยแล้วควรอยู่เฉยๆได้แล้ว มันเฉยและโบราณมากครับ ยังไงถ้ามีโอกาสผ่านมาซีคอน เรียนเชิญนะครับ มีขนมหวานเพียบ จะได้ใจร่มๆครับ” ซึ่งก็อั้มได้เข้ามาคอมเมนต์รูปหัวใจให้ดีเจมะตูม
ทางหนิงเสริมว่า “งานมีแน่นทุกวันเลยค่ะคุณป้าขา เมื่อวานเช้าถ่ายรายการ ไปซีอนขายของ เสร็จจากงานขายของเมื่อวาน ก็ไลฟ์สดตอนทุ่มถึงตีสาม เช้านี้จัดรายการGreen morning show ตอนนี้อยู่ที่บริษัท เย็นนี้มีนัดผู้ใหญ่ ที่ รพ. Master piece คุยโปรเจคงาน + ดูแลลูกค่ะ”
“สนุกดีนะคะ การขายของก็ได้อีกประสบการณ์นะคะ ได้เจอผุ้คนทำงานใหม่ๆ สถานการณ์บ้่านเมืองเศรษฐกิจแบบนี้อะไรมีโอกาสทำได้เลยอยากทำอะค่ะ เรายังมีแรงอยู่ อย่าประมาท แล้วอย่างอั้มเปิดตลาด เค้าคิดดีเลยอะ ทำงานใหม่ๆ ขับเคลื่อนพ่อค้าแม่ขาย ขับเคลื่อนวงการอาหาร มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนได้นะคะ ถ้าต่อเนื่อง คนแน่น สนุกสนาน มีความสุข”
“หรือคุณป้ามีคำแนะนำว่า ดาราควรทำอะไรบ้างคะ ยินดีรับฟังเลยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเรียนเชิญที่งานนะคะ ถึงวันที่ 24 สนุกดีนะคะ เจอคน ทานของอร่อย ราคาดีมีช่วงลดราคา 18.00 รับรองว่าคุณป้าต้องมีรอยยิ้มจากงานกลับไปค่ะ”