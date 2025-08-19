กองทัพพีค ผุดโปรเจ็กต์พิเศษ หวนคืนถิ่นเกาหลีใต้ เผยอีกเตรียมออกงานเพลง ปลายปีได้ฟังแน่
เตรียมตัวบินไปเกาหลีใต้อีกครั้ง เพื่อทำโปรเจ็กต์พิเศษสำหรับนักแสดงหนุ่ม พีค กองทัพ ป๋วยเฮง ที่ล่าสุดเดินทางมาร่วมงานฉลองเปิดแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ Paul Smith ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ และได้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงการเตรียมตัวกับโปรเจ็กต์พิเศษที่จะเดินทางไปที่เกาหลีใต้ และผลงานเพลงที่ตั้งใจทำเองให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงกัน
เตรียมโปรเจ็กต์ที่เกาหลี?
“น่าจะประกาศเร็วๆ นี้ครับ โปรเจ็กต์ที่เกาหลีและงานเพลงด้วย ทำเองด้วยเพิ่งจัดการอะไรไป”
งานเกาหลีตื่นเต้นมั้ย?
“ตื่นเต้นอากาศครับ มันร้อนเนอะ ผมเหงื่อออกง่ายเวลาไปที่นู้นก็อยากจะเจออากาศเย็นๆ และก็อยากไปที่ๆ เคยไปด้วย อยากไปกินอาหารด้วยครับ”
จะว้าวยังไงบ้างกับโปรเจ็กต์นี้?
“ได้เห็นอะไรที่อัพเดตขึ้นในปี 2025 พีคไปปีแรก 2018 จะได้เห็นอะไรอัพเดตครับ (โตขึ้นยังไง?) สูงขึ้น (หัวเราะ) โตขึ้นสูงขึ้นแน่นอน คืออยากจะมองอะไรใหม่ๆ เพื่อนๆ ที่นู้นก็ทักมาว่ามีอะไรใหม่ๆ ด้วย ถ้ามีเวลาจะแวะหาเพื่อนด้วน (เพลง ละคร หรือรายการ?) ยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่เป็นอะไรที่ทุกคนเคยเห็น แต่จะอัพเดตมากขึ้น ไม่รู้พูดได้ขนาดไหนครับ”
กดดันไหม คาดหวังนะ?
“จริงๆ ก็กดดันนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากทำคือมันเป็นศิลปะ มันแฮปปี้และเป็นช่วงเวลาที่อยู่ที่โน่น ก็เลยอยากทำให้มันดีที่สุด อยากให้ออกมาเหมือนที่ทุกคนคาดหวัง”
ความตื่นเต้นของเรา?
“แพ็คกระเป๋าแล้วเนี่ย (ไปเมื่อไหร่?) น่าจะประมาณต้นเดือน ไปเป็นอาทิตย์ไม่ถึงเดือน ไปแล้วเดี๋ยวก็มีกลับมามีละครออนอยู่ แล้วต้องกลับมาดูโปรเจ็กต์เพลงด้วย ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรช่วงพฤศจิกายนน่าจะได้ฟังกันครับ เตรียมงานไว้เยอะแล้วครับ เหลือเรื่องโปรดักชั่น”