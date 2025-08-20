หลายเดือนที่ผ่านมา ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ เจอมรสุมหนี้สิน ปมยืมแบรนด์เนมหรู ไฮโซเมย์ วาสนา มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท แล้วไม่คืน รวมทั้งหนี้สินอีกหลายเรื่อง และพักอาศัยอยู่ต่างประเทศ จนรอให้คดีต่างๆ คลี่คลาย
ล่าสุด (20 ส.ค.) เจ้าตัวบินกลับมาประเทศไทย เปิดใจกับสื่อทุกเรื่อง ทุกประเด็น ในงานอีเวนต์ของแบรนด์ DEEWA ที่ร้านข้าวเหนียว ซอยอารีย์สัมพันธ์7 พร้อมทั้งเผยถึงข่าวลือที่บอกว่าทางกองปราบกำลังจะออกหมายเรียก
โดยเรื่องนี้ทางด้านทนายความของ นักแสดงสาวตอบก่อนว่า “ผมเพิ่งทราบจากนักข่าวว่าจะมีการออกหมายเรียก เท่าที่ประสานเบื้องต้นคุณดิวยังไม่ได้รับหมายเรียก ไม่ว่าจะมีหมายเรียกหรือทางกองปราบประสานมา ทางเราก็ยินดีให้ข้อมูลอยู่แล้ว
ผมก็คุยกับเจ้าของสำนวนตลอดว่าสถานการณ์อยู่ประมาณไหน อย่างที่เห็นเราก็เคลียร์กันเมื่อวาน เหลืออีกนิดเดียว ผมเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะจบก่อนที่สำนวนจะไปไกลกว่านี้”
ดิวกล่าวเสริมว่า “ดังนั้นในส่วนที่ข่าวออกไป ดิวก็มีบอกกับนักข่าวบางคนที่ดิวสนิท ว่าจริงๆ มันยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้น พอข่าวออกไปบางอย่างมันก็กระทบกับดิวมากเหมือนกัน ดิวต้องสู้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังบ้าน บางทีข่าวที่ออกไปมันไม่ได้ตรงกับเรื่องจริงขนาดนั้น
จากลูกดิวที่จะได้มางานศพพ่อดิวก็จะไม่ได้มา จากจะมาสองเหลือมาหนึ่ง ดิวอยากให้เห็นใจดิวนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ดิวเผชิญอยู่มันมาทุกทางและอยากจะขอพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนเลยว่าอะไรก็ตามที่ดิวทำออกไปหรือพูดออกไป มันทำให้คนไม่รู้เรื่องจริงเขากลัว พอเขากลัวดิวต้องรีบไปดักและอธิบายความเป็นจริงก่อนว่ามันไม่มีแบบนี้นะ ไซลาสจะกลับมาได้อีกไหมมันเป็นแบบนั้น”
หลายคนเข้าใจว่าดิวหนี? “ถ้าดิวหนี คงไม่ออกมาไลฟ์ขายของหรอก พอดิวกำลังจะฮึบสู้ คุณพ่อดิวก็เสียมันทุกอย่าง แล้วมันเหมือนจังหวะไม่มีโอกาสให้เราได้ออกมาสักที มันหลายอย่างถ้าจะให้ดิวมาพูดเรื่องชีวิตดิวให้ทุกคนฟัง ในเวลาที่ดิวอยากกลับมาคุณพ่อดิวก็เสีย ตอนนั้นดิวกล้าๆ กลัวๆ ถ้าเกิดเรากลับมาเรื่องมันก็ไม่จบ มันอยู่บนความกลัว
ดังนั้นไม่ใช่หนี เราแค่ตั้งหลักและพยายามคลายความกลัวนั้นให้กล้ากลับมา เราเผชิญความเป็นจริงอยู่ตลอด เราพยามแก้ไขตลอด อย่าเข้าใจว่าสงสารเจ้าหนี้จริงสงสารเขาได้เลย แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเราทำทุกวินาทีของเราให้ดีที่สุด”
มีคนยังเชื่อว่าดิวไม่หนีแน่นอน? “หนูไม่ได้อ่านอะไรเลยแม้กระทั่งกำลังใจ เพราะหนูเศร้าอ่านกำลังใจแล้วก็เสียใจอ่านคำพูดต่างๆ นานาไม่อาจอยู่แล้ว ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ยิ่งอ่านมันยิ่งเศร้าเพราะยิ่งเศร้าและเรายังต้องทำหน้าที่แม่ที่ดีอยู่มันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ เลยไม่รู้เลยและไม่ได้อยาก พอรับเข้ามาในใจเข้ามาในใจมันเศร้าแต่ละวันของเราที่อยู่หน้าลูกมันทำหน้าที่แม่ไม่มีความสุขได้ลำบาก”
นักร้องที่เป็นเจ้าหนี้คนใหม่ ที่ให้เรายืมเงิน 20 ล้าน? ทนายตอบแทนว่า “ในส่วนนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกัน เดี๋ยวผมรวบรวมข้อเท็จจริงก่อน แล้วก็มีการประสานคุยกันอยู่ว่าข้อเท็จจริงประมาณไหน เดี๋ยวเรื่องนี้จะแจ้งอีกที ยังไม่รู้ข้อมูลเชิงลึก เท่าที่ผมทราบไม่ใช้ตามนั้น เดี๋ยวแจ้งอีกทีถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้”