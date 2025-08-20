หลังแต่งงานพระเอกหนุ่มหมาก ปริญ สุภารัตน์ ยิ่งฮอตมากขึ้น ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลนักแสดงผู้ทรงอิทธิพลระดับสากลแห่งปีจาก WEIBO GALA 2025
โดยวันที่ 20 ส.ค. 2568 หนุ่มหมาก ที่มาร่วมงานเปิดตัวแว่นตา ic!berlin 2 คอลเลกชันใหม่ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ณ GAYSORN URBAN RESORT ชั้น 19 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังรับรางวัล เป็นนักแสดงไทยได้รับความนิยมจากแฟนๆ ประเทศจีน
พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงปมดราม่าที่นางเอกสาว ณิชา ซับเหงื่อให้ในงานเปิดตัวซีรีส์เรื่อง ปากกัดตีนถีบ ขอโทษและสงสารฝ่ายหญิงที่ต้องมาเจอกระแสแบบนี้ ต่อไปจะระวังมากขึ้น ทั้งนี้ยังเผยถึงเรื่องที่ คิมเบอร์ลี่ หวงมากขึ้น หลังแต่งงาน ภรรยาไม่อยากให้ถอดเสื้อโชว์เซ็กซี่บ่อย
ล่าสุดได้รางวัล Weibo Thailand Most Influential Overseas Actor ?
“ดีใจ ภูมิใจที่เขาก็อุตส่าห์เลือกเราทั้งๆ ที่ผลงานเราก็ออกไปตั้งนานแล้ว ดีใจที่ยังเป็นที่นิยมที่จีนอยู่ ก็ต้องขอบคุณแฟนๆ จีนด้วยที่สนับสนุนผลงานของประเทศไทยที่ได้รับชมตลอด ขอบคุณครับ“
รู้มั้ยว่าเราก็ป๊อปปูล่าร์ที่โน่นด้วย?
”ไม่เคยรู้เลย ดีใจจริงๆ ที่เขาเห็นผลงานของเรา ทำให้อาจจะมีโอกาสได้มากขึ้น ถ้ามีโอกาสในอนาคตก็หวังว่าจะได้เจอกันในอีกแพลตฟอร์ม หรือว่าการทำงานในงานประเทศจีน”
มีงานที่จีนติดต่อมามั้ย?
“เหมือนเคยมีแต่ยังไม่มีโอกาสจริงๆ เท่าไหร่ครับ คิดไม่ออกว่าจะพูดภาษาอะไร(หัวเราะ) ก็อาจจะต้องฝึกภาษาจีนครับ”
“งานวันนั้นดาราเยอะมากๆเป็นอีกงานที่แสงสีเสียงจัดเต็ม นักร้องนักแสดงเต็มเลยครับ แฟนคลับเยอะมาก”
มีกองเชียร์สองคน กลัฟ – ใบเฟิร์น ?
“กองเชียร์สองคน(หัวเราะ)ก็เรานั่งอยู่ข้างกัน กับกลัฟเองเราก็ทำงานด้วยกัน กับเฟิร์นเรารู้จักกันอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกัน (ตอนเขากรี๊ดเขินมั้ย?) เขินดิ เราก็แกล้งกันไปกันมา พอกลัฟได้เราก็ฮิ้วเชียร์ๆ
พอเฟิร์นได้เราก็ฮิ้วปรบมือเชียร์“
ล่าสุดคิมหายป่วยแล้ว ?
“ก็หายแล้ว ตอนนี้ก็พยามคุมทุกอย่างไม่ให้มีภูมิแพ้ คิมนอน นอนสองทุ่ม เราก็นอนเร็วเหมือนกัน จริงๆ ตอนสองทุ่มต้องเอาลูก(น้องหมา)ไปนอนแล้วก็ขึ้นห้องนอน เราพยายามนอนให้เร็วเพื่อที่ว่าจะได้ตื่นเช้าไปทำอย่างอื่นไปออกกำลังกายมากขึ้น ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลย แต่ว่าทำงานถึง 4 ทุ่มได้ เที่ยงคืนได้ ไม่มีปัญหา”
คิมหายแล้วแสดงว่าจะมีน้องแล้ว?
“เราแพลนกัน คุยกันแล้ว ตัดสินใจแล้วว่าจะมีเมื่อไหร่(หัวเราะ) มีเชื่อหมอดูอยู่บ้างในใจ ก็อีกไม่นาน เราพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยจะไม่เดินทางจะไม่ทำงานหนัก เราก็ค่อนข้างวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”
หลังงานแต่งณเดชน์-ญาญ่าไหม?
“เดี๋ยวรู้ๆ เดี๋ยวก็รู้ เราเริ่มวางแผนรับงานได้เรื่อยๆ แต่ว่าต้องวางแผนดีๆ”
หมากคิมน้อยจะมาปีหน้าเลย?
“ผมได้ข่าวว่าน้องจะมีงานปีหน้าก็ต้องทำให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อน ทำงานให้เสร็จ”
หรือว่าก่อนงานแต่งณเดชน์หรือเปล่า?
“งานแต่งณเดชน์มันก็ใกล้มากแล้วนะ ไหนจะต้องบินไปแต่งงานที่โน่นอีก”
แสดงว่าจะมาพร้อมกันกับคู่
ณเดชน์ญาญ่า?
“อุ้ย อันนั้นไม่รู้เหมือนกัน ก็มีพร้อมกันก็ไม่เป็นไร จะได้โตพร้อมกัน”
แสดงว่าถ้ามีลูกพร้อมกันจับมาดองกันได้?
“อย่าเลย(หัวเราะ) ห่างๆ กันบ้างลูก ไม่หรอกๆ แล้วแต่เด็กถ้าจะยังไงก็แล้วแต่ครับ”
“คิมอยากมีลูกสาวครับ ผม อยากได้ลูกชาย ต้องเป่ายิ้งฉุบ
กัน(หัวเราะ) ผมก็บอกว่าอยากได้ลูกชายแต่ก็ตามใจน้องคิมไง เราอยากทำธรรมชาติก่อน แต่ว่าเรื่องที่เคยบอกไปฝากไข่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเริ่มด้วยวิธีธรรมชาติก่อน ถ้าสมมติว่าทำจริงๆ คงไม่ได้รู้ก่อน อยากให้คุณหมอจัดสรรให้ ไม่ได้สติ๊กขนาดนั้น”
ขออนุญาตถามเรื่อง ณิชา ซับหน้าให้ในงานเปิดตัวซีรีส์มีดราม่า?
”เห็นข่าวแล้ว จริงๆ ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรเลย สงสารแล้วก็ขอโทษณิชาด้วย จริงๆ ไม่ได้ดีเอ็มส่งไปบอก ก็ขอโทษณิชาด้วยที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าผมบู๊เสร็จ ผมต้องนั่งสัมภาษณ์ต่อแล้วเหงื่อมันไหลจริงๆ ผมรู้สึกว่าตรงนี้(หน้าผาก) มันไม่โอเค แฟนคลับบอกว่าผมพี่หมาก ผมก็ไม่เห็นไง ผมก็เลยหันไปให้น้องดูแล้วมันก็เป็นจังหวะนั้นพอดีที่ช่วยทำให้หน่อยเท่านั้นเอง“
”ตอนนั้นบนเวทีมันเริ่มพูดไปแล้วแล้วเหงื่อกำลังไหล เราใส่เสื้อหนังอยู่ ก็บอกช่วยหน่อยๆ ก็ต้องขอโทษด้วยที่น้องต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้”
ตอนที่เห็นข่าวตกใจไหม?
“ไม่ได้ตกใจเลยเพราะว่าตอนนั้นเรารู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วผมเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นรู้ว่าจังหวะนั้นมันไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้เพราะกล้องรันไปแล้ว พิธีกรสัมภาษณ์ไปแล้ว จังหวะที่ผู้กำกับฯ พูด ผมก็หันมาหันน้องช่วยด้วย เรามองไม่เห็น รอบหน้าต้องระวัง เรียกขอทิชชู่ครับทิชชู่อย่างนี้เลย“
คิมบอกว่าให้หมากถอดให้น้อยลงหน่อย ถอดได้แต่ว่าไม่ต้องโชว์เยอะ?
”เอ้อ แค่นี้เอง ไม่ได้ถอดอะไรเลย (เวลาไปทะเลไง?) ใครเขาใส่เสื้อว่ายน้ำ ไม่ได้กบฏ เราก็ตามนั้นใช้ชีวิตอ่ะ แอคทิวิตี้เราลงน้ำเสร็จก็ขึ้นมาตรงไหนมันดูดีตรงไหนมันสวยเราก็ถ่ายรูปแค่นั้นเอง“
ตั้งแต่แต่งงานมาเราถอดเยอะกว่าตอนโสดไหม?
”ไม่เลยนะ ไม่ได้ถอดอะไรเยอะเลย ไม่รู้สึกเลยอ่ะ แต่ทะเลก็ต้องถอดเสื้อ“
เขาหวงมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้แต่งไหม?
”เออรู้สึกว่าหวงมากขึ้น แต่ดีแล้วไง ดีนะรู้สึกอบอุ่นเขาก็เป็นห่วงเรา เขาโชว์แหวนว่านี่สามีฉันนะ นี่ไงเราก็มีภรรยาแล้ว(ยกมือโชว์แหวน) ไม่ต้องกังวลก็อยู่ด้วยกัน ก็ถ่ายให้นั่นแหละ เออ ไม่งั้นใครจะถ่าย“