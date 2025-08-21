อั๋น ภูวนาท อีกหนึ่งพี่ชายส่งกอดเคียงข้าง ดิว อริสรา เห็นกับตาท่าทีของคนในงาน ร้องไห้ทั้งบน-ล่างเวที
กลับไทยมาทำงานเต็มที่ สู้ชีวิตอีกครั้งสำหรับ “ดิว อริสรา” ท่ามกลางหลายคนให้กำลังใจ ล่าสุดพิธีกรชื่อดัง “อั๋น ภูวนาท” ก็ได้โพสต์อินสตราแกรม @unpuwanart เผยภาพคู่สาวดิว ที่ออกอีเว้นต์ล่าสุด พร้อมข้อความระบุว่า ““พี่อั๋น…ดิวกลับมาวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่หนูก่อไว้ และทุกอย่างจากนี้จะมีแต่ความจริง หนูดูพี่อ่านข่าวหนูตลอดเลย ขอบคุณพี่มาก” วันนี้พี่อั๋นมาทำMCให้กับงานใหญ่ของน้องดิว ด้วยความตั้งใจดีของทุกคน ร้องไห้กันทั้งบนเวที ล่างเวที ดีใจที่น้องนึกถึงพี่อั๋นในวันที่ต้องฮึบใหญ่ๆวันนี้ของชีวิต เราไม่ค่อยได้คุยกัน แต่คุยกันแต่ละทีน้ำตาท่วมทุกทีเลย ได้รับโอกาสและกำลังใจแล้ว เริ่มใหม่อย่างบรรจงสร้างนะครับ แรงบันดาลของชีวิตอริสราในวันนี้ชัดเจนเหลือเกิน ไม่มีความรักอื่นใดนอกจากลูกค่ะ…. #deewa #mcไฮโซ”
ด้านสาวดิว มาคอมเมนต์บอกว่า “ขอบคุณที่พี่อั๋นก็อีกหนึ่งความอุ่นใจของหนูในวันนี้นะพี่ หนูขอขอบคุณพี่จากหัวใจจริงๆนะคะ🙏🏻🤍” อั๋น ตอบกลับว่า “มีกอดให้ความตั้งใจดีๆของดิวเสมอเลยครับ”