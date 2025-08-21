อดีตพระเอก แฮ็ค รุ่งเรือง ขอบคุณลูกสาวเลิกเรียนไม่ได้กลับบ้านไปพักผ่อนเหมือนคนอื่น ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเข้าใจพ่อเสมอ แห่ชมเป็นตัวอย่างให้ลูกไม่ย่อท้อความลำบาก
ช่วงเศรษฐกิจซบเซาได้รับผลกระทบกันไปในทุกวงการ แฮ็ค รุ่งเรือง อนันตยะ อดีตพระเอกยุค90 ก่อนหน้านี้ออกมาตัดพ้อ หันมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าที่ร้าน ต้องต่อสู้กับสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้เช่นกัน
ล่าสุด แฮ็ค โพสต์ คลิป ไปรับลูกสาวที่โรงเรียน ขึ้นรถไฟฟ้าฯโดยสาร ฝ่าฝนมานั่งรอนอนรอพ่อไลฟ์ขายเสื้อผ้าที่ร้าน ถึงช่วงจะ 4 ทุ่มถึงเดินทางกลับบ้านด้วยกัน
แฟนๆจำได้ก็เข้ามาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง และบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกมากๆ อาทิ
-ตัวอย่างที่ดี เรียบง่ายแต่อบอุ่น ไม่ต้องหรูหราแต่จริงใจ คุณเป็นตัวอย่างที่ดีที่หลายครอบครัวเห็นแล้วสุขใจ
-คุณแฮ็คหล่อขยันมากๆค่ะเจอที่แพตนินั่มบ่อยขยันมากๆ
-ต่อไปน้องจะเก่ง เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต และรักพ่อรักแม่มากๆ แน่นอนครับ เป็นต้น
ซึ่ง แฮ็ค ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยว่า
“ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้นะครับ ผมได้อ่านทุกข้อความ ช่วงนี้ผมไลฟ์ทุกวันอาจจะไม่ค่อยได้ตอบ ผมดีใจและมีความสุขมากๆที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดี และได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้คนอื่นด้วยครับ ขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆครับ”
“ขอบคุณมากครับ โตไปจะได้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก”
“พ่อแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูก ขอบคุณพี่เข้าใจความรู้สึกเดียวกัน ขอบคุณครับ”