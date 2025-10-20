นักแสดงสาว ต้าเหนิง เคลียร์ดราม่ารำงานคำชะโนด แจงเหตุชำเลืองมองนางรำคนอื่น – เข้าใจคนวิจารณ์ ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
วันที่ 20 ต.ค.2568 นักแสดงสาวชื่อดัง ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง มาร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าวกิจกรรม เจ BESTIVAL 2025 กินเจทั้งทีมันต้อง ดีน่า ในฐานะพรีเซ็นเตอร์นมถั่วเหลืองดีน่า ที่ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
หลังจบงาน สาวต้าเหนิง ให้สัมภาษณ์ถึงงานพรีเซ็นเตอร์เข้าแน่นๆ จนทำให้หลายคนยกให้เป็นเจ้าแม่พรีพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ไปแล้ว รวมถึงประเด็นดราม่าขึ้นรำในพิธีเปิดงานคำชะโนดโลก แต่กลับชำเลืองมองดูนางรำข้างล่าง จนทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่ได้ซ้อมมาหรือเปล่า
ดูเป็นเจ้าแม่พรีเซ็นเตอร์เหมือนกัน?
“จริงๆ รู้สึกว่ายังรับได้อีกนะคะ แล้วก็ยังมีคนมีพรีเซ็นเตอร์เยอะกว่านี้เยอะค่ะ หนูยังเหลือที่ให้เข้ามาอีกเยอะมากเลย แต่ก็มีคนชอบพูดกับหนูเยอะเหมือนกันว่างานหลักส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นงานพรีเซ็นเตอร์ คิดว่าเราคงมีอะไรที่อาจจะไปโดนใจลูกค้าเลยทำให้เขาเลือกเรา แต่ยังไงก็ยังอยากให้มีเข้ามาอีกเรื่อยๆ นะคะ เพราะหนูมีแมว 9 ตัว ต้องเลี้ยงปากท้องแมวด้วย ทุกวันนี้คือหาเงินเลี้ยงแมว เขาคือกำลังใจในการตื่นมาทำงานของหนู“
ถามถึงดราม่ารำบนแท่นในงานพิธีเปิดงานคำชะโนดโลก ครั้งที่ 1 แล้วคนรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ซ้อมมา?
”ตอนแรกก็เห็นกระแสแหละค่ะว่ามันพอมี แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงให้กระทบฝั่งทางทีมงาน แต่ว่าพอเขาออกมาพูดก่อนก็รู้สึกว่าเราพูดได้แล้ว จริงๆ คลิปที่ออกมามันเป็นช่วงอินโทรที่หนูไม่เคยได้ยินเพลงและไม่เคยเห็นท่าเต้นมาก่อน แต่ว่าหลังอินโทรก็จะเป็นเนื้อเพลงเดียวกับที่หนูเคยซ้อมมา แต่ว่าจังหวะแล้วท่าเปลี่ยน คือมันเกิดอุบัติเหตุนิดหนึ่งที่เขาลืมส่งฉบับอัพเดตให้หนู แต่กลายเป็นส่งฉบับเก่าให้แทน เลยเป็นประการฉะนี้ค่ะ
คลิปที่เห็นได้เห็นก็เลยเป็นช่วงอินโทรที่เขาเพิ่มเข้ามา ซึ่งหนูไม่เคยได้ยินเพลงแล้วก็ไม่เคยรู้ท่า ถ้าสังเกตก็คือหน้าหนูออกเลยว่าอึ้งๆ แล้วก็มองผู้จัดการว่าอันนี้หนูจะทำยังไงดี แต่พอขึ้นไปแล้วและเป็นการถ่ายทอดสด เลยต้องแอบมองคนข้างล่างแล้วก็รำตาม พอหลังจากจบอินโทรตรงนั้นผู้จัดการก็เอาหนูลงมาเลย เพราะว่าเดี๋ยวมันจะขายหน้าไปมากกว่านี้ แต่ว่าพอหลังจากนั้นครูที่สอนรำรู้ก็เลยรู้ว่าต่อให้มันเป็นเพลงเดียวกัน แต่จังหวะและท่าเปลี่ยน ถ้าอยู่ก็คงทำเหมือนเดิมอยู่ดี หลังจากที่ลงมาทางคนจัดงานก็เข้ามาขอโทษ ซึ่งทางฝั่งหนูไม่มีใครติดใจอะไร“
“ตอนที่เห็นคอมเมนต์หนูก็รู้สึกว่าเพราะมันมีอุบัติเหตุแบบนี้ก็เลยเป็นแบบนั้น จริงๆ หลังจากนั้นหนูก็ไปรำจอยๆ กับท่านผู้ว่าฯ แทน ถามว่าหลังจากนี้ถ้ามีงานรำติดต่อมาอีกจะรับไหม จริงๆ หนูทำได้นะคะ แต่หนูเองก็ไม่ใช่นางรำ แต่ก็อยากลอง ไม่เข็ดนะคะ ได้ลองอะไรใหม่ๆ ก็เจออะไรใหม่ๆ จริง เกิดแต่กับหนู(ยิ้ม) เราก็เตรียมตัวไปประมาณนี้แต่พอมันเกิดอุบัติเหตุก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งรับ แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เข็ดขนาดนั้น เพราะอะไรแบบนี้ก็เกิดแต่กับหนูอยู่แล้ว”
“ถามว่าอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกแย่ไหม ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะ เพราะว่าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็เข้าใจได้ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่รู้ แต่หลังงานทีมงานแฮปปี้ ชาวบ้านดูนั้นแฮปปี้ คนในงานแฮปปี้หมดก็เลยรู้สึกว่า Mission หนูจริงๆมันคือสิ่งนั้นแหละ”